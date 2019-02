Fernández Oro: denuncian falta de vacantes en el nivel inicial

(ADN).- Preocupa en Fernández Oro la falta de vacantes en el nivel inicial a la vez que se denunció están paralizada la obra del edificio para el Jardín de Infantes Independiente N° 127. También la UnTER cuestionó a la Coordinadora Zonal de Allen Loreley Cabany, por o asistir a una reunión programada para el lunes pasado representantes gremiales de Cipolletti y Allen, para abordar soluciones al problema edilicio.

Cabe señalar que este Jardín de Infantes funciona en las instalaciones de un quincho en Fernández Oro, habilitado con ese propósito pero sostienen los docentes que es un lugar inapropiado, con infraestructura insuficiente y deficiente, con aulas divididas por paneles de durlock, sin calefacción, sin espacio para la dirección ni para las actividades expresivas.

En este sentido se denunció que la Coordinadora Cabanay se había comprometido a brindar las precisiones necesarias acerca de la licitación de la obra inconclusa y de la fecha aproximada de finalización de la misma, pero no fue a la reunión programada, sin previo aviso, “dejando sin respuestas no sólo a los integrantes de ambas comisiones directivas de las seccionales, sino también a la comunidad educativa del Jardín, que espera poder iniciar el ciclo lectivo en un edificio en condiciones, y a todos los padres y madres que hoy por hoy saben que su hijo o hija no tiene aún un espacio dentro del sistema educativo estatal”.