“El río no se toca” le dijo Doñate a la gobernadora Vidal

(ADN).- El legislador nacional rionegrino, Martín Doñate denunció en un tweet que “Vidal insiste con la vieja idea de la dictadura de robarnos aguas del río Negro para llevarla a Bs. As. Que ni lo sueñe: el río no se toca, no es moneda de cambio ni prenda de negociación. Nuestro compromiso y vocación inclaudicable es defender a Río Negro y a nuestra Patagonia”.

Deesta maner vuelve a instalarse la polémica del trasvasamiento de aguas del río Negro al Colorado para posibilitar proyectos de riego en el sudeste bonaerense. La gobernadora María Eugenia Vidal insistió en trasvasar agua y vale recordar que pidió a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas que vuelva a debatir este proyecto, a la vez que prometió fondos de Nación para ejecutar los estudios correspondientes y evaluar el aprovechamiento del agua del río y el cupo de agua que le corresponde a cada Provincia integrante de la cuenca.

Precisamente el presidente del comité ejecutivo de la AIC, Haroldo Lebed, firmó un convenio de cooperación y financiamiento con el Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Ingeniero Pablo Bereciartua, para el estudio “Planificación del aprovechamiento integral y gestión sustentable del recurso hídrico de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro”.

Para concretar el estudio se prevé un financiamiento de 5.539.300 pesos aportados por el organismo nacional y la evaluación determinará el cupo de agua que le corresponde a cada Provincia integrante de la cuenca