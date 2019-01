Retiran más de 1000 productos vencidos en súper de Las Grutas

(ADN).- La Agencia de Recaudación retiró más de 1.000 productos vencidos de los supermercados de Las Grutas. Además, detectó 113 que no tenían el precio exhibido. Las multas podrían alcanzar los 5 millones de pesos.

El organismo se encuentra desarrollando un operativo de control impositivo y de cumplimiento de las leyes de defensa del consumidor. Verificó, en tres días, 88 comercios, controlando la existencia de terminales electrónicas de pago para tarjetas de débito, verificando que los comercios que cuentan con la terminal electrónica de pago la estén utilizando, relevando los medios de facturación, que los precios sean exhibidos, que los productos ofrecidos a la venta no estén vencidos y se respeten los valores de góndola en caja, entre otras.

En cuatro supermercados del balneario se retiraron más de 1.000 productos vencidos y 113 no tenían los precios exhibidos. Se aplicará multa según el caso. Las sanciones pueden alcanzar los 5 millones de pesos.

También, como desde 2012, se realizan controles impositivos para evitar la competencia desleal entre los comerciantes que cumplen y los que no. En este sentido, se clausurarán a cuatro comercios que no estaban inscriptos en Ingresos Brutos o estando inscriptos no emitían facturas y se intimó deuda por más de un millón de pesos.

Al respecto Marcela Ávila, gerente de fiscalización y a cargo del operativo, explicó la importancia en el cumplimiento de las normativas y se mostró optimista en cuanto al crecimiento de comercios que aceptan débito como medio de pago “En los últimos años hemos visto una mejora sustancial en el cumplimiento de aceptar débito como medio de pago, aunque sabemos que todavía muchos siguen en falta por eso continuamos realizando este tipo de verificación”

Respecto a los controles de defensa del consumidor explicó “Es prioridad que se respeten las leyes de defensa del consumidor, los precios de los productos deben estar exhibidos, las fechas de vencimiento como corresponden y el valor publicitado debe ser respetado en caja. Y nuestra función es evitar este tipo de acciones que afectan a los consumidores”

Y resaltó, “en nuestra área analizamos cada una de las denuncias que se reciben de los ciudadanos y los incorporamos en los controles. Por eso es importante que si un comercio no acepta débito, o cobra con diferencias, ofrece productos vencidos, no exhibe precios los denuncien en www.agencia.rionegro.gov.ar”.