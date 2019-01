En el Comité andan con la calculadora bajo el brazo. Minuto a minuto cambia el conteo sobre los convencionales que llegarán a Maquinchao y se expresarán en favor o en contra de la alianza con el PRO. Los llamados son incesantes pero muchos infructuosos. Será una tarea ardua.

La Convención será el próximo domingo. Es un día, una fecha, una época del año, un sitio no muy accesible. Eso complica la asistencia. Para colmo, los convecionales ya no son empleados ni funcionarios, con lo que el arreo no es sencillo.