La Rosada teme un “delivery” de re-reelecciones

(ADN).- El gobierno nacional no puede unificar criterio sobre las reelecciones. Ayer, después del fallo de la Corte Suprema que habilitó el referendum en La Rioja para habilitar una enmienda que permita al gobernador Sergio Casas a presentarse por una re-reelección, hubo dos posturas contrarias.

La diferencia surgió cuando en los despachos de la Casa Rosada no se disimuló el enojo con el Máximo Tribunal por el caso La Rioja, pero ganó el pragmatismo sobre Río Negro. Una habilitación al gobernador Alberto Weretilneck frenaría el ascenso al gobierno de Martín Soria.

Según publican diarios nacionales, sectores del oficialismo advierten que la resolución de la Corte podría habilitar “un delivery de re-reelecciones” de otros gobernadores. En Cambiemos compararon la votación de este domingo con la experiencia de Carlos Rovira en Misiones, cuando en 2006 convocó a un referéndum por la reelección indefinida y perdió ante el obispo Joaquín Piña. “Allí se frenó el intento reeleccionista de 8 gobernadores”, evocaban.

En el macrismo no hay una determinación única, se oponen al caso La Rioja pero ven con buenos ojos Río Negro. Una triunfo de Soria sería una tropiezo en la estrategia de Cambiemos.

La CC-ARI y el radicalismo están en contra de los procesos reeleccionistas, pero el PRO es más pragmático.

En el gobierno nacional no son pocos quienes preferirían un mandato más de Weretilneck antes que al intendente de General Roca, Martín Soria.

Según publicó el diario Río Negro, el jueves el jefe de Gabinete Marcos Peña recibió en su despacho al diputado Sergio Wisky (PRO) para ordenar el proceso electoral de Cambiemos. Llamativamente también concurrió Weretilneck. El gobernador habría asegurado que será habilitado y es la garantía del freno al Frente para la Victoria.

Para ello, también requiere que Cambiemos juegue su rol, pero no le quite votos.

Juntos Somos Río Negro recibió la noticia de la Corte como una “bendición”. Se basa en tres puntos del fallo: no meterse en la cuestión del amparo; la ratificación “mínima” intervención en temas electorales; y que no se “bajara” la enmienda por inconstitucional.

“La sentencia de la Corte de ninguna manera puede ser interpretada como una convalidación al burdo intento del gobernador Casas de hacerse reelegir. La Corte admitió que el fallo entraba en su competencia originaria. Estuvo de acuerdo con que el amparo podía ser idóneo, pero la mayoría consideró que era prematuro, porque no había un caso consolidado”, explicó el jurista radical Ricardo Gil Lavedra.

Mismo concepto tiene el FPV rionergino.

Según interpretan en Roca, la Corte no resolvió la cuestión de fondo “porque aún no hay caso”, es decir, que todavía no se pronunció el pueblo riojano (que puede rechazar la enmienda) y después de esa decisión, recién se podría pronunciar sobre la reelección.

En ese sentido, aseguran que el Tribunal mantuvo la jurisprudencia del caso Santiago del Estero. “La Corte volvió a decir basta a las interpretaciones re-reeleccionistas”, expresaron los legisladores Nicolás Rochás y Alejandro Ramos Mejía en un comunicado. “Si bien el fallo de la Corte rechaza la petición de amparo interpuesto por diputados de Cambiemos, los considerandos de la sentencia vuelven a reivindicar los fundamentos que llevaron a prohibir otras intentonas re reeleccionista”, subrayaron.

Y sintetizaron que “el pronunciamiento del Máximo Tribunal deja tres conceptos claves: 1) ratifica la competencia originaria de la Corte en estos casos; 2) veda los intentos re reeleccionistas por interpretación judicial; y 3) exhorta a la Justicia Provincial al cumplimiento estricto de los plazos”- y concluyó- “lo que equivale a decir que la eventual postulación de Weretilneck no debería pasar de la mesa de entrada de la Justicia Electoral”.

Pero en Juntos la novedad fue tomada en sentido inverso. Y aseguran que el espíritu que se impondrá en la Justicia es el de participación.