Carrió: “La gente se baña, no se lastima nadie”

Elisa Carrió aseguró que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “se cree Jair Bolsonaro” y que su par de Justicia, Germán Garavano, “no existe”. Además se metió en el debate sobre las armas no letales y elogió a los camiones hidrantes que se usan para reprimir manifestaciones.

“Me gusta el agua para repeler manifestaciones porque la gente se baña, no se lastima nadie y luego se van a su casa calmados”, comentó la diputada y líder de Cambiemos. El mensaje fue reproducido en su cuenta de Twitter y varios usuarios criticaron sus palabras.

Le respondieron que “vive con un sueldo suculento desde hace miles de años” y hasta pidieron que le descuenten de su dieta legislativa sus ausencias al Congreso.

“¿Hace cuanto cobra del Estado? ¿Por qué falta tanto a las sesiones?”, se preguntó uno de los twitteros. Entre las más de 1500 respuestas que tuvo su texto hubo algunas que la tildaron de “gedienta” y “desgraciada.”



Días después de su cita con Mauricio Macri en la quinta presidencial, la legisladora señaló que se lleva “muy bien” con el Presidente aunque eso no la privó de lanzar dardos contra dos de los miembros del gabinete.

Sobre Bullrich aseguró que “es muy buena en algunos temas y pasada de vuelta en otros”. Hace varios meses que Carrió mantiene un enfrentamiento por las políticas de Seguridad y se opuso a los protocolos impulsados por la ministra.

Sobre su otrora socia en la Coalición Cívica dijo además que “el problema de Patricia es que por ahí no puede parar, por ahí se cree [Jair] Bolsonaro y nosotros no vamos a ser Bolsonaro”.

Las diferencias con Garavano por el juicio por encubrimiento de la causa AMIA también salieron a flote durante una entrevista con La Nación+.

“Garavano no existe. Hay personas que existen y otras que son ministros. Hay ministros que existen y ministros que no existen. Cuando vos sos un ejecutor de unas políticas de otro no sos ministro”, expresó antes de lanzar dardos contra Daniel Angelici, íntimo amigo de Macri y uno de los operadores de Cambiemos en la Justicia.

Dijo que el que “manda” en la justicia del Gobierno “es un grupo” y que ella está “de un lado”, donde también está José Torello.

La diputada también se burló de la posible candidatura presidencial de Roberto Lavagna. “¿Votar un soquete?”. Y siguió riendo. “Todo eso no existe. Yo le gané a Lavagna. Fue candidato en 2007 para que yo no sea presidenta”, comentó.