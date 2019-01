Femicidio: Multitudinaria marcha en Bariloche

(ADN).- Una multitudinaria marcha recorrió las calles de Bariloche hoy para pedir justicia por el femicidio de Valeri Coppa, y para reclamar políticas públicas de violencia de género en Río Negro y el país. La convocatoria surgió por las redes sociales y superó el millar de personas.

La marcha estuvo encabezada por las compañeras de trabajo de Valeria de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. También estuvo Lorena Sagaut, hermana de Ruth, otra víctima de femicidio en 2017 en Bariloche.

Sagaut explicó que la manifestación no se realizó contra la voluntad de la familia sino que se concretó con la premisa de pedir Justicia por Valeria y de “visibilizar que fue un femicidio y que no nos puede estar pasando esto a las 15:30 de la tarde, a plena luz del día. Todos los casos son diferentes, en este caso no se iba a poder evitar, no teníamos antecedentes, no sabíamos”, afirmó.

En la marcha hubieron carteles con la cara de la pareja de Coppa, que está prófugo y es sindicado como el autor del asesinato.

Hasta la ciudad llegó hoy el procurador General, Jorge Crespo, y está trabajando junto al cuerpo de fiscales. La policía rionegrino y personal de Gendarmería, están llevando adelante una intensa búsqueda de Mariano Cordi, acusado de dispararle ayer a la tarde a Coppa en los jardines de la Catedral de Bariloche.

(Foto: Lorena Roncarolo, publicada en Twitter)