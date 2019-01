Aguiar: Unidad Popular no participará de las elecciones

(ADN).- Rodolfo Aguiar -titular de ATE- comunicó a través de las redes sociales que Unidad Popular (UP) no participará en las elecciones del 7 de abril para elegir gobernador, vice gobernador y legisladores provinciales. Argumentó que en el armado electoral se frustraron eventuales acuerdos con fuerzas políticas aliadas y no descartó adoptar un posicionamiento público sobre las propuestas electorales que compitan para gobernar la provincia durante los próximos 4 años.

Lamentó no poder competir a pesar que las “mediciones que resultaron muy alentadoras” y llamó a seguir trabajando para estar en condiciones de presentar candidatos este año en las elecciones que se convoquen en los municipios y también en las nacionales.

“Podemos decir que a pesar de los esfuerzos realizados, todos los posibles acuerdos con partidos políticos habilitados se han frustrado. Lamentamos no poder competir ya que existían mediciones que eran muy alentadoras. La irrupción de una fuerza nueva con nuestro perfil era bien vista por los rionegrinos”, expresó Aguiar y agregó que “tenemos que darle continuidad al trabajo para garantizar la presencia de la Unidad Popular en las próximas elecciones municipales y nacionales”.

Por otra parte Aguiar destacó que “una vez conocidas las propuestas oficializadas para el 7 de abril, no descartamos un análisis exhaustivo del futuro escenario y de los intereses que los trabajadores estatales y privados tenemos en la provincia. Tal vez, hasta nos involucremos y nos pronunciemos públicamente”.