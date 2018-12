Ganancias: un impuesto que desalienta los ascensos

(ADN).- El impuesto a las ganancias abrió un fuerte debate en el seno del Poder Judicial. Por ahora, solo pagan ese tributo los jueces, fiscales y funcionarios que ingresaron después de 2017 cuando se sancionó la ley nacional. Pero no quienes concursaron -y ascendieron- este año. Esperan una resolución de fondo.

Mauricio Macri se quejó de los privilegios de algunos sectores y logró que el Congreso apruebe una ley que obliga -entre otros- a los integrantes del Poder Judicial a pagar ganancias. Como la norma no es retroactiva, a partir de su sanción, los nuevos ingresantes deben abonar el tributo.

El problema es que hay un gris en la ley con quienes vienen con la normativa antigua, pero rinden concursos: pagan o no? Hay un amparo y un juez deberá resolver la cuestión de fondo, un tema que podría llegar a la Corte Suprema. Mientras no haya definición, en Río Negro no se pagará ganancias.

La situación no solo atañe a jueces, fiscales y funcionarios, también a los trabajadores que estaba exentos del pago de ganancias. Con la nueva resolución del gobierno nacional que determina que el piso es de 38.000 pesos, la mayoría de los integrantes del Poder Judicial deberán tributar.

Pero esto trae aparejado un freno virtual a la carrera judicial. Si efectivamente (como todo indica que ocurrirá) la Justicia define en favor del pago, quienes ascendieron después de 2017, deberán pagar y con retroactividad.

Ello desalienta la idea posibilidad de concursar, porque magistrados y trabajadores tendrían más responsabilidades y menos salarios.

Hoy hay rebeldía en Río Negro.