“Rematan la fruta a Rusia para joder a los productores”

(ADN).- El Presidente de la Cámara de Productores de Fernández Oro, Carlos Zanardi, apuntó contra las empresas exportadoras. Vinculó a ese núcleo económico al diario Río Negro y el monopolio de la fruticultura. “Rematan la fruta a Rusia para financiarse y joder a los productores”, indicó.

El chacarero aseguró que la información respecto a que las peras del Valle perdieron en el mercado ruso más de U$S 10 millones, es un “gran teatro magistral avalado todos los años por el diario Río Negro, que tiene intereses en el principal monopolio de la fruticultura. Cómo es el momento que las exportadoras tienen que entregar las liquidaciones, bajan las espectativas para que el productor acepte los 0,15-0,17 dólares que les van a dar”.

Para Zanardi, los principales exportadores “rematan la fruta en Rusia para financiarse y que se jodan los productores, total en el precio final de la Pera, las pérdidas son de los Productores”.

Según publicó el matutino de Roca, las exportaciones hacia Rusia crecieron 35% esta temporada. Sin embargo, los resultados comerciales han sido desastrosos para la región. Los adelantos de los importadores rusos financian una actividad que carece de crédito, debilitando la negociación a la hora de cerrar los precios. Rusia es el segundo mercado de importancia para las peras de Río Negro y Neuquén, detrás de Brasil.

Las causas de estas “supuestas enormes pérdidas” estarían explicadas por dos factores. Por un lado, el desfinanciamiento. Con el crédito cerrado para la fruticultura, los importadores rusos cumplen un rol fundamental ya que anticipan fondos a la actividad, lo que mantiene el flujo fruta hacia ese destino. Y por otro, la falta de calidad, ya que la mayor parte de la pera que va a este mercado es de baja calidad y muy difícil de defender.

En el análisis del diario Rio Negro, Rusia siempre fue un mercado complicado para los empresarios frutícolas. Y la presente temporada no fue la excepción. “Los números todavía no están cerrados, pero todo indica que este valor es el piso de pérdida que presentará el sistema” (US$ 10 millones), destacó Agustín Argibay, Presidente de la CAFI.

En pocos días más los importadores de ese país definirán qué es lo que pagarán por la fruta que adquirieron del Valle. La incertidumbre es enorme. Sin embargo, las liquidaciones que están recibiendo los productores anticipan el cierre de una temporada para el olvido. Para algunos operadores, las pérdidas en Rusia podrían llegar a duplicar los números mencionados.