Triaca dejaría el Gabinete… ¿también Etchevehere?

El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, dejaría el cargo antes del G20. Así lo reveló hoy La Política On Line, que también indicó que la pelea por Agroindustria -en el Ministerio de Producción- podría demorar su salida. Los nombres que suenan como sucesor.

Mauricio Macri aceptó las sugerencias de Dante Sica y tomó la decisión de desplazar de su cargo a Jorge Triaca, a quien ya le avisaron que sus horas en el Gobierno están contadas. El ministro de Producción busca ahora conseguir que el Presidente eche a Luis Etchevehere de Agroindustria.

La salida de Triaca era un rumor que se había expandido muy fuerte en los últimos días, aunque recién a última hora del miércoles Marcos Peña le comunicó formalmente la decisión de Macri, según supo LPO.

En principio la intención es que Triaca deje oficialmente su cargo antes de la cumbre del G20, a fin de mes, pero en el Gobierno no lo dan por seguro porque depende del futuro de Etchevehere, a quien Sica también quiere afuera de su Ministerio.

Es que la idea es disimular las salidas con una “reestructuración” de la cartera de Producción. Esto implicaría la eliminación de las “secretarías de gobierno”, un cargo por debajo de los ministros pero por encima de los secretarios de Estado que Macri inventó cuando redujo el Gabinete, y que en los hechos hizo que no existiese el recorte en la estructura.

Dos meses después de inventar ese cargo, ahora en el Gobierno parece haber tomado nota del error y la idea de Marcos Peña sería eliminar en los próximos meses a los secretarios de Gobierno. El de Triaca, entonces, sería el primer caso de la eliminación de esa categoría. El próximo responsable de Trabajo será secretario de Estado.

En ese contexto, Sica quiere que la restructuración sea completa y además de Triaca correr a Etchevehere, con quien también está enfrentado. El dirigente rural no se resigna a perder su lugar a pesar de que el ministro intenta vaciarlo de poder copándole las principales áreas. Es el caso del comercio exterior, donde Sica nombró a una funcionaria enfrentada a Etchevehere. Pero el ex titular de La Rural tiene más apoyo de Macri que Triaca, y el Presidente no está convencido de echarlo. Esa disputa es la que podría posponer la salida de Triaca.

Antes de convencer a Macri de la necesidad de echar a Triaca, Sica había conseguido aliados de peso que respaldaban esa jugada. Es el caso de la Unión Industrial Argentina, donde le cuestionan al Secretario de Trabajo que dejó crecer los conflictos salariales y dio vía libre a las renegociaciones por encima del 40%. El ex ministro venía además muy golpeado por las denuncias de irregularidades en los gremios que intervino.

Sica también había logrado el respaldo de la UOM, el gremio más importante del sector industrial, en su cruzada contra Triaca. Ahora los metalúrgicos que conduce Antonio Caló se ilusionan con ubicar al reemplazante y lanzaron el nombre del abogado del sindicato, Tomás Calvo. El letrado es una posibilidad concreta, pero en la Casa Rosada dicen que es un nombre polémico y no lo ven para el cargo. Sería, además, entregarle un cargo clave a los gremios.

El de Calvo es uno de varios nombres en danza. Otro que suena fuerte es Lucas Fernández Aparicio, a quien Triaca echó en agosto de la Secretaría de Atención Ciudadana. Aparicio responde a Guillermo Dietrich y es muy cercano a los gremios del transporte, un vínculo que le generó roces con Triaca porque varias veces lo “puenteó” en la relación con ese sector. En los tres años de gestión de Macri, su nombre sonó como candidato cada vez que se habló de cambios en la cartera laboral.

Otro postulado es Horacio Pitrau, que actualmente ocupa la secretaría de Empleo y fue el número dos de Triaca hasta la degradación del Ministerio. A Pitrau lo impulsa su jefe, que busca una especie de negociación para su salida.

Logre o no su ascenso, Pitrau ya tiene reemplazante. La secretaría de Empleo será ocupada por Fernando Prémoli, actual secretario de Integración Productiva del ministerio y hombre de Francisco “Pancho” Cabrera, que mantiene una relación aceitada con Sica.

El último de los nombres en carpeta para reemplazar a Triaca es Marcelo Villegas, el actual ministro de Trabajo bonaerense.

