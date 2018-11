(ADN).- El presidente de la CC-ARI de Roca, Javier Acevedo, expresó la postura de ese espacio político sobre la posibilidad que el gobernador Alberto Weretilneck pueda postularse nuevamente en 2019. Aseguró que la Constitución no lo permite. Y le exhortó a Juntos a “no engañar a la gente, no está habilitado”.

“Nuestra postura en el ARI sobre las re-reelecciones es histórica, ya que se han querido forzar la interpretación de constituciones nacionales o provinciales en varias oportunidades. Estamos en contra” sentenció Acevedo, en diálogo con Nada Personal en Radio Uno.

El dirigente admitió que “el gobernador tiene esa intención (de ira la re-re), pero no va a ser viable ni aceptada por la Justicia”, vaticinó.

“La Constitución inhabilita a la fórmula” ratificó Acevedo, y recordó que “el propio Weretilneck estuvo en contra que Bautista Mendioroz sea candidato en su momento, y salió fuertemente a criticar esa situación”. “Espero que Juntos no fuerce la Constitución. No debe engañar a la gente, Weretilneck no está habilitado”, sentenció.

Por el contrario, dijo que “deberíamos estar más preocupados por situaciones importantes para la gente, y no poner en agenda un tema como éste”.

Según evaluó Acevedo, la motivación del oficialismo en instalar la nueva candidatura de Weretilneck es de necesidad política: “no creo que haya otro pre-candidato que lo supere”.