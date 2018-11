Macri potenció su postulación: “Estoy listo para continuar”

Mauricio Macri ratificó que buscará su reelección: “estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena”. Fue su manera de salir al cruce de las versiones que circulan en el establishment de empujar la candidatura alternativa de María Eugenia Vidal u Horacio Rodríguez Larrerta si Macri continúa cayendo en las encuestas y hay riesgo real que Cristina Kirchner le gane un ballotage.

Macri dijo que Cambiemos “está más consolidado que nunca”, en declaraciones a la FM Niquixao, emisora ubicada a en la localidad catamarqueña de El Rodeo, una pequeña villa turística a 35 kilómetros de la capital provincial. “Muchos decían que no durábamos 6 meses, y llevamos 3 años más consolidados que nunca”, agregó en tono de revancha.

Además recordó que “en la buena es fácil mantenerse unidos”, por eso elogió que Cambiemos se haya mantenido “unido y compacto” durante los que consideró “los peores 5 meses” de su gestión. Consultado sobre los deseos de la UCR de tener más participación y lograr algunos cambios en políticas oficiales, expresó: “Bienvenido”.

La estabilidad financiera y el descenso del dólar lograda por la nueva conducción del Banco Central -al coto de imponer tasas que rondan el 70% y golpean muy duro a la economía real-, parecen haber dado a Macri el entusiasmo para salir a despejar las dudas sobre su candidatura para el 2019.

Las declaraciones empalman con la creciente actividad de Marcos Peña en temas electorales -Cambiemos acaba de lanzar canales de proselitismo por Whatsapp- y un golpe económico durísimo a Vidal, a quien le cargaron el grueso del ajuste fiscal y volvieron a dejarla a expensas de las ayudas económicas del gobierno nacional. La tensión con Vidal que todavía mide en las encuestas más que Macri, es de tal intensidad que en la provincia se habla con insistencia de la posibilidad de que desdoble las elecciones.

Ya en modo campaña, agregó que “la Argentina no puede volver atrás. No puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia” y volvió a reclamar un equilibrio fiscal y una baja de impuestos que hasta aquí, su administración no concretó.

“Necesitamos que cada municipio, provincia y el país tengan presupuestos equilibrados, la política tiene que administrarse con los recursos que los argentinos ponemos con nuestros impuestos. No se puede gastar por arriba de los impuestos que pagamos, que ya son muy altos y hay que bajarlos”, explico. Lo notable es que en el último presupuesto que acaba de presentar su administración, la carga impositiva lejos de bajar subió y ya está por encima de los altísimos niveles del final del gobierno de Cristina Kirchner.

(Fuente: La Política On Line)