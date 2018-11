“Guadalupe, y su familia, se murió por pobre”

(ADN).- “Guadalupe se murió por pobre. Toda su familia se murió por pobre. Todo es dolor y bronca”. Así lo resumió Mayra Arena, una joven de Bahía Blanca autora de una charla TED sobre pobreza que deslumbró al país. En su cuenta de Facebook, reveló que antes del incendio en Viedma que consumió la casa de los Sanzana en la que murieron ocho personas -seis niños-, una de las integrantes de ese hogar se comunicó vía red social.

“Me hizo preguntas que no me hizo ningún periodista y que sólo las puede hacer alguien que conoce la pobreza”, posteó Arena.

La joven bahiense proyectó al país el caso de Viedma y puso sobre el tapete la tragedia de la pobreza, la vulnerabilidad, la discriminación y la falta de políticas de Estado.

“Las ‘tragedias’ del sur se asemejan a las de la pobreza: rara vez llegan a trascender. Y se les dice tragedias porque nunca se encuentran culpables más que una estufa o una garrafa. ‘Estas cosas pasan’ me quieren consolar algunos”, indicó.

El posteo completo:

En estos meses de ‘popularidad’ he ido a charlar a escuelas, oratorios, centros de día, comedores populares, grandes empresas y más. También he recibido cartas, libros y hasta retratos de regalo: mi dirección es pública ya que es sabido que depilo en mi casa.

Jamás publico fotos de las actividades sociales, aborrezco la postura en redes de lo social como autobombo, y por eso me guardo cosas maravillosas, que voy acumulando y que algún día quizás me anime a compartir.

Una de las cosas más lindas que he recibido, fue la carta de Guadalupe, no por lo tierna, sino por lo inteligente. Tenía 12 años, y en su carta escrita en papel y birome, me hizo preguntas que no me hizo ningún periodista y que sólo las puede hacer alguien que conoce la pobreza.

-¿Alguna vez te trataron de chorra?

-¿Ser pobre tiene que ver con la dignidad?

-¿Por qué no denunciaste a tu padrastro?

Me honró su entrevista por carta, idea de su enorme maestra TetaRo Narradora. Le contesté un tiempo después, y le sugerí seriamente que se dedique a la comunicación en un futuro. Futuro que ya no hay, dado que una chispa y un montón de ropa provocaron un incendio que la mató a ella, su mamá y sus cinco hermanos”, lamentó Arena.

Las ‘tragedias’ del sur se asemejan a las de la pobreza: rara vez llegan a trascender. Y se les dice tragedias porque nunca se encuentran culpables más que una estufa o una garrafa. ‘Estas cosas pasan’ me quieren consolar algunos.

Guadalupe pasó de ser una piba curiosa a ser una cara pixelada en las noticias, y en breve pasará al olvido. Guadalupe se murió porque había mucha ropa junta, porque seis hermanos en una pieza, porque en un país que está vacío los de abajo viven en cuatro metros cuadrados.

Guadalupe se murió por pobre. Toda su familia se murió por pobre. Todo es dolor y bronca.