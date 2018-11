Bonadio procesó a Paolo Rocca por la causa de los cuadernos

El juez federal Claudio Bonadio procesó a Paolo Rocca, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, por el pago de coimas a funcionarios kirchneristas, en el marco de la causa de los cuadernos. El magistrado le trabó un embargo por 4 mil millones de pesos y le prohibió la salida del país al dueño de Techint, que además es investigado en Estados Unidos por la SEC, que la semana pasada habría enviado a funcionarios a Buenos Aires.

Por otro lado, Bonadio le dictó la falta de mérito a Marcelo Mindlin, el empresario que le compró la empresa Iecsa a Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Mauricio Macri. El dueño de Pampa Energy es uno de los CEOs más cercanos a Mauricio Macri.

Desde que comenzó el proceso la actitud de Bonadío frente a Rocca era seguida con lupa por las instancias superiores de Bonadío en la Justicia, que veían en la renuncia del magistrado a avanzar contra el empresario más fuerte del país un elemento crítico que ponía en riesgo la “integridad” de toda la causa.

El magistrado demoró durante meses la convocatoria al dueño de Techint pese a que en el expediente se acumulaban las confesiones de diversos pagos de coimas de la empresa -incluida la del propio Rocca en una conferencia empresaria que compartió con Macri, por la expropiación de Sidor en Venezuela, pero también por la renovación de concesiones viales.

El juez obtuvo las confesiones de los altos directivos de Techint, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes reconocieron el pago de coimas para destrabar la indeminización por la expropiación de Sidor en Venezuela y luego el ex titular del del organismo que administraba las autopistas, Claudio Uberti, reveló que este grupo también pagó coimas para renovar la concesión del corredor del Oeste. El grupo enfrenta además denuncias por corrupción en Italia y Brasil, donde las acusas avanzan con mayor celeridad que en la Argentina. Este cúmulo de hechos dejó a Bonadío sin margen para evitarle a Rocca el procesamiento.

Hace semanas que el juez habría filtrado en Tribunales que lo iba a procesar, pero en el grupo estaban convencidos que finalmente no se iba a animar. Curiosamente, hace una semana Techint lanzó una impresionante campaña de publicidad en los principales diarios y la vía pública, bajo la marca Tenaris. “Paolo decidió hacer de cuenta que acá no pasó nada y fugar hacia adelante”, explicaron a LPO fuentes al tanto de lo que ocurre en la compañía. El CEO de Techint incluso desplazó del manejo de la estrategia comunicacional a su amigo Luis Betnaza. El resultado hasta ahora no parece el mejor.

El procesamiento cayó como una bomba en el grupo, donde pro estas horas crecer las críticas a Gabriel Cavallo, el abogado que trazó la estrategia de defensa que básicamente consistió en hacer que Betnaza asumiera toda la responsabilidad por las coimas. El ex camarista federal diseñó esa estrategia para dejar afuera a Rocca de cualquier tipo de responsabilidad. Sin embargo todos perdieron: Bonadío no creyó esa historia y Betnaza resultó procesado al igual que Rocca.

En su declaración ante el juez, Rocca se había despegado y cargado las culpas en su mano derecha. Aseguró que desconocía que Betnaza hubiera decidido pagar sobornos. Además puntualizó que el dinero para lograr una indemnización por la estatización de Sidor no salió de la tesorería de la empresa.

“Es un hipótesis imposible de creer, estamos hablando de cientos de miles o millones de dólares de pagos en negro ¿Cómo hizo Betnaza para pagar esos montos sin rendirlo a su jefe? ¿Lo puso de su bolsillo? ¿Se entregaban bolsos con dinero en la cochera de la torre donde Rocca tiene su despacho y él no sabía nada? De mínima estamos hablando además del delito de coimas de blanqueo”, había afirmado a LPO un importante funcionario judicial.

A pesar de que recientemente Rocca inauguró, junto a Mauricio Macri, una planta en Houston con una inversión de 2 mil millones de dólares y generó 1500 puestos de trabajo, Estados Unidos decidió retirarle la visa para ingresar al país. Además Techint ya sería investigada por la SEC (Securities & Exchange Comission), el organismo que supervisa la actividad de las firmas que cotizan en Wall Street, como es el caso de Tenaris y otras compañías de Rocca.

Si bien los Macri y los Rocca mantuvieron una gran rivalidad, en los últimos meses el CEO de Techint participó de varias actividades con el Presidente, incluso algunas relacionadas con el G20 que comenzará este viernes en Buenos Aires. Las acciones de las empresas de Rocca se mantuvieron relativamente estables y cayeron poco más de 3%, una cifra mucho menor al 20% de agosto pasado.