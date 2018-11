Abusos en la ESFA: se frustró la audiencia judicial. Un bochorno

(ADN).- El ex profesor de la escuela agraria de Viedma ESFA, acusado de abusos contra alumnas de la institución, debía someterse hoy a una audiencia de formulación de cargos, pero no asistió. Su abogado le comunicó a la Oficina Judicial -sin fundamentos- que hoy no podían concurrir, y se desató la polémica.

El auditorio del Poder Judicial estaba colmado por la expectativa que generó en la sociedad. Hasta allí llegaron las adolescentes que hicieron la denuncia, junto a sus familias y compañeros. Al frustrarse la audiencia, rompieron en llanto. La situación de estrés y exposición pública provocó una situación de fuerte angustia.

El descuido del sistema de justicia con las víctimas quedó expuesto, como los reproches entre el Ministerio Público y la Oficina Judicial por el bochorno. El Poder Judicial no logró sentar al involucrado ni formular cargos.

Según explicaron desde el Poder Judicial, el abogado de Mario Delavaut envió una nota indicando que no podía concurrir hoy, sin mayores precisiones ni fundamentos, y al acusado no se lo pudo localizar. Sin embargo, la Oficina Judicial definió que la audiencia se hiciera igual.

Inmediatamente, el fiscal Juan Pedro Puntel, pidió que el ex profesor se declarado en rebeldía y se lleve a cabo su detención.

Pero el juez de garantías, Favio Corvalán, al constatar que Delavaut no fue notificado formalmente, rechazó la solicitud pero para asegurar su presencia en la próxima audiencia, determinó que sea llevado a los Tribunales por la Policía.

La decisión desató un fuerte cuestionamiento de parte de Puntel. Corvalán indicó que no corresponde la detención del acusado porque no está siquiera imputado y el encarcelamiento es una medida excepcional. Pero desde el Ministerio Público recordaron que en un caso reciente de corrupción de menores, cuando un acusado que vive en San Antonio no se presentó en la audiencia -tampoco estaba imputado- se lo declaró en rebeldía y fue detenido hasta que se desarrolló la formulación de cargos.