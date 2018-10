Tarifas: Critican la delegación de facultades a Foulkes

(ADN).- La Mesa de Conformación del Ente de Control del Transporte Público de Pasajeros de Viedma salió a criticar la decisión tomada -en mayoría- por los concejales, de delegar facultades que le son propias, a favor del Ejecutivo Municipal. Ahora, queda en manos del intendente José Luis Foulkes la potestad de definir los aumentos tarifarios.

Desde el Ente hicieron foco en la comunión entre el oficialismo (Cambiemos) y un sector del Frente para la Victoria, que construyó la mayoría para que el Concejo delegue facultades.

“El servicio de transporte público es esencial para los y las vecinas de la comarca, pero para sostenerlo no se pueden resignar facultades ante las amenazas de un empresario”, manifestaron desde el Ente. “El contrato de concesión establece las obligaciones de cada una de las partes. El Fiscal Municipal precisó que no existía incumplimiento por parte del municipio por lo tanto no había causa alguna para que Balogh suspendiera el servicio”, explicaron.

Para sus integrantes (Hugo Aranea, Nelly Costa y Oscar Lascano) “sólo fue una estrategia para presionar, teniendo de rehenes a los y las usuarias de los colectivos. Y lamentablemente los y las concejales firmantes del acta acuerdo, cedieron a esa presión y habilitaron al intendente a conceder un aumento en el boleto que seguro se concretará en pocos días”.

“Una vez más, el empresario logra su objetivo y los perdedores son los y las vecinas de Viedma y Patagones que deberán soportar un nuevo aumento a pesar que sus ingresos no han crecido en la misma proporción”, concluyeron.