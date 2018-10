Retroceso. Ahora, se oponen a la educación sexual

(ADN).- Grupos católicos y evangelistas se manifestaron ayer en todo el país contra la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral, que busca garantizar la aplicación obligatoria de la ESI en todas las instituciones educativas del país, estatales o privadas.

Hasta ahora, sólo nueve provincias adhirieron a la norma vigente, entre ellas Río Negro. Ello permitió, por caso, que la intervención del Ministerio de Educación en las escuelas haya destapado un caso de abuso sexual -por ahora hay nueve denuncias- en una escuela en Stefenelli y se investiga a un docente.

La marcha también se desarrolló en la provincia, en ciudades como Bariloche y Cipolletti, donde también respaldaron al médico Leandro Rodríguez Lastra, quien tendrá que afrontar un juicio oral por haber interrumpido un proceso de aborto que cursaba una joven que había sido violada.

Son los mismos sectores que se opusieron a la interrupción legal de embarazo.

La campaña “Con mis hijos no te metas” arrancó luego de que el pasado 4 de septiembre, en un plenario de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Diputados se aprobara un dictamen para modificar la Ley.

“El estado quiere corromper la inocencia de nuestros hijos. Quieren imponer con violencia una ideología destructiva contra nuestras familias”, expresa una voz en off en un video publicado por los organizadores.

En Bariloche, manifestantes aseguraron que “es muy preocupante” el proyecto porque tiene que ver con los valores, creencias y libertad de pensamiento “donde el Estado no se puede meter”.

Además, se quejaron porque la ESI “tiene que ver con la erotización que se ha dado en algunos ejercicios, o en algunos juegos, en algún material o con algunas frases o imágenes que se han mostrado a chicos desde jardín hasta la primaria”, consignó Bariloche2000.

“Hay respetar a los padres, el ideario familiar y las convicciones que tienen los padres respecto a la educación de los hijos, la sexualidad no es matemática, ni química ni literatura, tiene que ver con la personalidad, el desarrollo y cuestiones éticas y de formación que hay que respetar”, expresaron en la marcha.

Claramente un retroceso.

Quienes se opusieron al proyecto de aborto legal, ahora también quieren impedir el dictado de educación sexual. ¿Cómo pretenden evitar embarazos no deseados? No se sabe. Tampoco aceptan a la ESI como una herramienta para evitar los abusos sexuales o detectarlos. La escuela es -muchas veces- el único espacio donde los chicos pueden expresar situaciones que viven, incluso los docentes y las instituciones tienen herramientas para determinar (por actitudes, dibujos, etc.) este tipo de vivencias.

“La postura irreductible de las personas que se oponen a la implementación de la ESI es inconducente y vulnera derechos” de los niños, dijo la asesora General Tutelar de la ciudad de Buenos Aires, Yael Bendel, y afirmó que por su trabajo cotidiano saben que “las violencias y abusos ocurren en casi un 80% dentro del ámbito familiar o en los círculos cercanos” de los chicos.