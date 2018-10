(ADN).- El secretario de Gobierno del municipio de Viedma, Pedro Sánchez, aseguró que están trabajando para evitar que la ciudad se quede sin transporte público. Dijo que el reclamo puntual es por el aumento de tarifas porque el boleto quedó desactualizado, pero indicó que la facultad de readecuar los valores es el Concejo Deliberante.

Sánchez confirmó en diálogo con el programa Nada Personal de Radio Uno que “recibimos una carta” de la empresa en la que “esgrimen que el contrato original estipulaba una formula de adecuación tarifaria” denunciando que “nunca se cumplió”, que “hay un atraso de julio hasta acá” y que “se parte de un boleto inferior al que debería” ser.

Inmediatemente aclaró: “no tenemos facultades, son propias del Concejo”. Y explicó: “la relación contractual es con el Municipio pero no podemos hacer nada, es una responsabilidad el Concejo, es decir, que no tenemos herramientas para solucionar el tema tarifario”.

El funcionario afirmó que “hoy no hay otro reclamo que no sea el tarifario. En Viedma hay tarifa plana, no como en otras ciudades, y la empresa reclamaba un boleta de 19,65 pesos pero el Concejo aprobó uno de 16,20”.

Sánchez adelantó que “hoy me voy a poner en contacto con la empresa” y dijo -sobre las opciones que maneja el Municipio- “podemos aportar la idea de un servicio más dinámico, que tengo menos gasto, con un recorrido más eficiente”, aunque aclaró que “la idea es no resentir la fuerza laboral de la empresa”.

Además, subrayó que “estamos dialogando con Provincia, vamos a esperar lo que defina el Ministerio de Economía para todas las ciudades que tenemos trasporte urbano. Aún no esta definido el tema subsidio y la SUBE”, ejemplificó.

Pero advirtió: “todos vamos a tener que hacer un esfuerzo: la provincia, el municipio, la empresa y la gente” porque probablemente haya menos frecuencias y cambios en los recorridos.