La CTA denuncia convenio “anti-huelgas” en Vaca Muerta

La CTA Autónoma de Río Negro repudió el “acuerdo anti-huelga” firmado por el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra; el referente de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo; el interventor de la UOCRA, Víctor Carcar, y representantes de las cámaras empresarias del sector.

“Se trata de un hecho inédito para nuestra región, que puede generar un antecedente nefasto. El derecho de huelga es irrenunciable y está en la cabeza de los trabajadores. Este acuerdo es inconstitucional y pretende funcionar como garantía de la explotación laboral para uno de los sectores empresarios que más ganancias ha acumulado”, señaló el secretario general, Rodolfo Aguiar.

“Ahora el saqueo de nuestros recursos en la Patagonia tiene por cómplices a sindicalistas confesos”, sentenció.

La CTA se quejó que, “en un hecho inédito”, quienes son elegidos para representar a los trabajadores y defender sus derechos realizaron un convenio para garantizar la paz social “a costa de traicionar a su clase en defensa de los inversores a quienes se les garantiza la productividad del yacimiento en Vaca Muerta y se les promete no realizar medidas de fuerza en este lugar”.

Los sindicalistas acordaron la constitución de una Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos (CEI), cuya función será la de actuar para “desactivar conflictos” sin llegar a paros o quitas de colaboración.

“Extraña tanta avenencia con sectores que se llevan grandes riquezas en el territorio dejando migajas y tierra arrasada. Al parecer no alcanza, y los referentes sindicales petroleros y de la construcción les garantizan también una mano de obra que no pueda reclamar por condiciones de trabajo justas, obligándolos a comprometerse a no realizar o adherirse a medidas de acción directa, en cualquiera de sus formas o naturaleza, sea convocada en carácter local o nacional, que puedan afectar directa o indirectamente la exploración y/o la explotación de hidrocarburos no convencionales en toda la extensión geográfica de Vaca Muerta”, subrayaron desde la CTA Autónoma.

La central obrera señaló “la gravedad de este tipo de acciones que dejan a los trabajadores atados de pies y manos y a plena disposición de las reglas y las decisiones de las patronales. Pero más grave aún es que sean sus propios representantes quienes los entreguen a requisito de los grandes empresarios que siguen llenándose los bolsillos imponiendo sus propias reglas”.