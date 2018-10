Fuerte cruce entre Urtubey y Facundo Moyano

Juan Manuel Urtubey mantuvo una dura pelea con Facundo Moyano en twitter y erosionó el flamante grupo político que presentó junto a Sergio Massa, referente del hijo del líder camionero. No fueron las únicas diferencias entre los recientes socios: el tigrense calificó de invotable el presupuesto, mientras que el salteño mantiene su idea de sancionarlo cuanto antes.

Pero esa disidencia estaría saldada, porque tras la foto del jueves acordaron no volver a mostrarse juntos hasta que el presupuesto no termine de debatirse en el Congreso y así no aportar a la interna de los bloques de los gobernadores en ambas Cámaras.

Con los Moyano, el salteño no parece tener ninguna estrategia común.

Por Twitter, Facundo aclaró que su límite es “el ajuste, el tarifazo y la reforma previsional” y que “estar en contra de eso es ir por el camino correcto”. Recordó al gobernador su “ultracristinismo hasta el 10 de diciembre de 2015” y que “hoy podría tranquilamente ser jefe de gabinete de Macri o candidato a vice, el año que viene”.

Si Hugo Moyano y sus hijos me atacan, estoy seguro de que estoy haciendo las cosas bien y en el camino correcto. Yo peleo por los más humildes, por el trabajo, por el presente y el futuro de todos los argentinos. No lo hago por mis propios intereses”, replicó Urtubey.

“Imagino un país en el que nadie se crea dueño de los trabajadores. Quiero un país donde los trabajadores no necesiten de líderes del pasado para defender su destino y el de su familia”, prosiguió.

La disputa abrió interrogantes en grupo peronista, porque el diputado Moyano nunca cortó vínculo con Massa: por el contrario, hablan a diario y le avisó antes que a nadie su rechazo a mezclarse con el salteño.

Pero en sus declaraciones no sólo cuestionó los nuevos aliados de su jefe sino la decisión que tomaron de excluir a Cristina Kirchner en un frente electoral. “Están negando al 37% de sus votantes”, criticó y alentó la hipótesis de una interna opositora sin restricciones que Urtubey y Miguel Pichetto rechazan.

En su respuesta, el gobernador se preocupó por atacar a Hugo Moyano, que junto a su hijo Pablo armó un nuevo frente sindical que marchará contra el presupuesto cuando se trate en el recinto.

Diego Bossio, que integra el bloque de los gobernadores, enviará en los próximos días una nota al Gobierno planteando que no tiene sentido debatir el texto enviado por Nicolás Dujovne y lo mejor es actualizarlo con las nuevas variantes macroeconómicas, como tasas, dólar, endeudamiento, crecimiento e inflación. El Frente Renovador lo apoya.

