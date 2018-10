Cipolletti: imputan a policías por muerte de un preso

(ADN). se realizó hoy en Cipolletti la audiencia de formulación de cargos contra cinco integrantes de la Policía de Río Negro, por el fallecimiento de Santiago Sagredo, ocurrido en el interior de la Comisaría Cuarta en abril de 2016.

Según indicó el fiscal Martín Pezzetta, en conjunto con los querellantes particulares Marcelo Inaudi y Guadalupe Inaudi, se investiga a tres uniformados por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes y a dos más por falsificación de documento público.

Explicó que el hecho ocurrió en la madrugada del 15 de abril, cuando Sagredo fue detenido en la Comisaría Cuarta y una vez en el interior del calabozo el hombre se habría causado lesiones que posteriormente le ocasionaron la muerte. El fiscal aclaró que no se trata de un homicidio doloso puesto que los imputados no habrían provocado la muerte de la víctima, sino que se los acusa de haber obrado de forma negligente puesto que no habrían actuado con la debida diligencia a la hora de atender al hombre cuando su salud se vio afectada.

Por otro lado, el fiscal informó que se inició una investigación contra dos uniformados quienes habrían adulterado el parte diario de la unidad impidiendo conocer con certeza las personas que integraron la guardia en la que falleció Sagredo.

La calificación legal del caso es homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público para los primeros tres acusados y falsificación de documento público para los últimos dos. Por pedido del defensor oficial, Juan Pablo Piombo y con el fin de ejercer una defensa técnica eficaz, las investigación de la alteración del libro de guardia se escindió de la principal por homicidio culposo por lo que tramitarán de forma paralela.

Entre las principales evidencias, los acusadores los informes de los médicos forenses que intervinieron en el caso, el informe histopatológico con el correspondiente dictamen profesional, las declaraciones testimoniales de la viuda de la víctima y de un amigo con quien el fallecido se encontró esa noche y la de otros cuatro detenidos que se encontraban en la comisaría cuarta al momento del hecho.

Cabe señalar, que en la autopsia inicial surgía que la causal de la muerte se debía a un aneurisma pero que de estudios histopatológicos solicitados por los forenses en su dictamen y realizados con posterioridad, se determinó que el fallecimiento de Sagredo tendría un origen traumático.

La Jueza de garantías, Sonia Martín , tuvo por formulados los cargos como fueran expuestos por la acusación y dispuso un plazo de cuatro meses para completar la investigación preparatoria. Además se dictó como medida preventiva para protección de la mujer y los hijos de la víctima, la prohibición de todo tipo de contacto de los acusados con los familiares de la víctima