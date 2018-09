Paro: “los trabajadores le diremos basta al gobierno”

(ADN).- El dirigente gastronómico de la zona atlántica y dirigente político del pichetismo, Roberto Vargas, anunció que que “los trabajadores masivamente le diremos basta al gobierno”. De esta manera, ratificó la adhesión de su sector al paro de mañana, decretado por la CGT.

Para el titular de UTHGRA Viedma, la medida de fuerza de este martes “marcará un antes y después de este gobierno que no pudo, no supo y no quiso cumplir con el sueño de millones de argentinos que confiaron en un cambio para bien y se encontraron en un cambio para el infierno”.

“Estaremos en la calle, en cada trinchera, con todo el arco del mundo del trabajo, por un cambio de rumbo urgente ante la caída estrepitosa de todas las variables económicas, sociales, políticas y laborales”, dijo Vargas. Y concluyó: “la masividad en el acatamiento al paro será la peor encuesta para un gobierno sordo, ciego y mudo”.