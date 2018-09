Mango amplió en Fiscalía la denuncia por amenazas

(ADN).- El legislador provincial Marcelo Mango (FG-FpV) se presentó ante el Ministerio Público para ampliar documentación ante las amenazas dirigidas hacia el periodista de ADN, Mariano Ferrari, contra el medio periodístico y contra él, recibidas mediante un e-mail falso.

Mango vinculó directamente la amenaza con su “intervención en defensa de la libertad de expresión, sus denuncias y Pedidos de Informes contra el Ministro de Gobierno Di Giacomo, por el decreto de Lewis; el Ministro de Seguridad y Justicia por sus amenazas a la Jueza Pájaro, el Secretario general de la gobernación, Cides y el Secretario de Medios Buteler sobre la pauta publicitaria y la política de comunicación”.

Cabe señalar, que el Pedido de Informes 765/18 presentado hace unos días en la Legislatura provincial, precisamente citaba la denuncia de ADN y de otros medios, en relación a la pauta publicitaria y la ley 4391.

“Hago responsable al gobernador Weretilneck por la seguridad de los amenazados y de mi familia” sentenció mediante un comunicado. “Ya me dieron vuelta tres veces mi casa y nunca me robaron nada. Mandaron al jefe de la regional policial y al comisario (de civil y de noche) a mi casa estando mi hija sola. Los creo capaces de cualquier cosa. No les tengo miedo. Vamos a seguir haciendo oposición a estas políticas y defendiendo democráticamente la libertad y la justicia”, concluyó el legislador.