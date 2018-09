La interna de Juntos dejó sin pauta a FM La Bahía

(ADN).- La interna en el oficialismo se endurece día a día. Ahora se conoció que la Secretaría de Medios quitó toda la pauta publicitaria a Estación La Bahía FM de San Antonio Oeste, propiedad del concejal José María Clemant. “Me mandaron un mail, así me enteré”, dijo en contacto con esta agencia.

No es el único caso. Desde hace más de un año el gobierno de Alberto Weretilneck viene utilizando los recursos del Estado para premiar y castigar medios de comunicación. El tema quedó expuesto hace unas semanas por la publicación y el destino de la pauta que ahora administra -a instancias del mandatario- Rodrigo Buteler.

“Entiendo si es un tema presupuestario. No me interesa la cuestión económica. Pero si es un tema político que quiero que me lo digan”, indicó Clemant.

El concejal se había expresado hace unos meses por la candidatura del vicegobernador Pedro Pesatti.

Ayer, en la nota “El apriete” ADN dio cuenta del momento de tensión en el oficialismo, y las peripecias a las que son sometidos quienes acompañan a Pesatti.

La radio que administra Clemant tiene varios años al aire en la ciudad de San Antonio y nunca tuvo inconvenientes con la publicidad oficial. “Es la primera vez que sucede, no había ocurrido con ningún otro gobierno”, se quejó.