Insólito. Intiman a hospedajes pagar “difusión pública”

(ADN).- Grupo de Cabañeros, DATs, Casas de alquiler turístico y pequeños proveedores de San Carlos de Bariloche, denunciaron que son intimados por estudios jurídicos que reclaman el pago por “derechos” de la Propiedad Intelectual al uso de la televisión y radios en una habitación privada, al considerarlos “elementos de difusión pública” con amenaza del cobro de montos que “amenazan el equilibrio de dichos negocios familiares”.

Esta situación fue planteada a los concejales de la ciudad y además se solicitó al gobierno provincial, legisladores, como así también al Ejecutivo nacional y a la Justicia para que “arbitren los mecanismos necesarios para evitar que el avance de estas acciones judiciales que se realizan desde una clara posición de poder, quiebren la fuente laboral de tantas familias. Invitamos a las autoridades pertinentes a involucrarse, es su deber protegernos como ciudadanos de estas acciones, también proteger la fuente de trabajo que es parte integrante de la actividad comercial base de la economía de la ciudad, y así tomar medidas urgentes para evitar que cientos de pequeños hospedajes cierren sus puertas”.

“Claramente una televisión y/o radio en una habitación privada no representan un elemento de difusión pública con ánimo de lucro sobre el material artístico. Ítem que tampoco es el objeto de lucro de los hospedajes. Además del mal trato que recibimos de parte de los estudios jurídicos que nos abordan sorpresivamente y acosan sin descanso, nos parece importante comentar que los montos expuestos califican como “confiscatorios” además de ser arbitrarios y no estar previstos en la Ley. Pero, repetimos que lo importante a discutir es que el sentido del canon en cuestión, no se aplica a habitación privada”, señalan las entidades turísticas de cabañas, hospedajes y pequeños alojamientos.

Agregan que “en este momento las cientos de familias que sostenemos complejos habilitados brindamos trabajo, tributamos, compramos todo local, traemos a nuestros propios pasajeros, pero… si estos abusos hacen que muchos de nosotros cierren sus negocios, no solo dejaremos de producir y generar trabajo, sino que seremos un problema para la comunidad: muchas familias sin trabajo, que dejan de aportar impuestos, que dejan de comprar local, que cortan una cadena de trabajo que involucra a muchos. Con este avance injusto y arbitrario, se daña un trabajo noble, que hace a la calidad turística de Bariloche, a la vez que –alertamos– se fomenta la actividad informal”.