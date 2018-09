(ADN).- Fabricio Brogna asumió como Fiscal General en un acto desarrollado ayer en el Auditorio del Poder Judicial de Río Negro. Le tomó juramente el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Mansilla, quien estuvo acompañado por el vocal del STJ, Ricardo Apcarián y el Procurador General Jorge Crespo. Brogna se desempeñaba como Fiscal de Cámara y ahora reemplaza en sus nuevas funciones a Marcelo Álvarez quién hace unos días asumió como Juez de Juicio.

El presidente del STJ, Enrique Mansilla, felicitó al nuevo funcionario y en la oportunidad señaló que “de alguna manera se cierra el círculo de renovación del Ministerio Público. Este año, con la asunción del nuevo Procurador, hace poco tiempo atrás el doctor Alice y ahora el doctor Brogna” y agregó que “me parece que esto es aire fresco, es una renovación absolutamente saludable, sabemos del entusiasmo, de la responsabilidad, del compromiso, del doctor Brogna, de la frescura y del coraje”.

“Un pequeño reconocimiento para lo que ha sido su trayectoria, desde acá, que estaba como Secretario de Cámara lo he visto crecer, lo he visto madurar, lo he visto capacitarse, lo he visto formarse, lo he visto abrir su cabeza, para estos tiempos donde es tan dinámico nuestro servicio, la prestación de nuestro servicio es tan dinámico, devienen tantos cambios que uno tiene que ser flexible” destacó Mansilla.