“El radicalismo va a comandar a Cambiemos en Río Negro”

“Que me disculpen los muchachos, pero el radicalismo va a comandar Cambiemos en Río Negro”. Así lo expresó la diputada nacional Lorena Matzen. Lo hizo en una entrevista en radio donde insistió con la idea de ampliar la alianza y no descartó el ingreso de Juntos Somos Río Negro.

Sonó a respuesta. Ayer, el PRO salió a marcar la cancha y exhortó a acompañar el Presupuesto porque “es momento de responsabilidad, no hay lugar para demagogia ni especulación, sino la obligación de tirar todos para el mismo lado”, después que Matzen pusiera reparos por el ajuste sobre la región patagónica.

Encabezados por el intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, el coordinador en Río Negro del Ministerio del Interior, Juan Martín, y los intendentes Nélson Iribarren (Sierra Grande), Yamil Dirine (Valcheta), Miguel Martínez (Huergo), Victor Hugo Mansilla (Darwin). José LuisFoulkes (Viedma) y Danilo Rojas (Dina Huapi) expresaron que “esta hora difícil nos exige responsabilidad y esfuerzo, mucho más a quienes tenemos deberes con la comunidad”.

Las declaraciones, además, evidencian la fuerte interna en Cambiemos, ya que la postura de Matzen -que ayer adelantó en Radio Uno- hoy se convirtió en política partidaria de la UCR. Ayer se reunió el Comite Central de Río Negro con la diputada y le pidieron que participe “activamente en la defensa de los beneficios percibidos por los rionegrinos”.

Hoy, en Frecuencia VyP, Matzen ratificó sus críticas al Presupuesto tomando distancia del pedido PRO. Pero también avanzó en el campo político y ratificó la idea de ampliar la alianza, algo que al sector de Tortoriello no lo seduce. Y para terminar de crispar a sus socios, la diputada aseguró la coalición en Río Negro será conducida por la UCR.

“Que me disculpen los muchachos, pero el radicalismo va a comandar Cambiemos en Río Negro”, indicó.

JSRN

Matzen también habló de la posibilidad de sumar al oficialismo rionegrino. “Yo no puedo afirmar nada, no puedo que sí ni que no, eso lo tendrá que resolver Juntos”, pero “sí digo que estamos dispuestos a ampliar la alianza”. Y recordó que en el radicalismo “siempre fuimos aliancistas, con partidos provinciales y nacionales” en referencia -por ejemplo- al PPR y el PJ.

“La pluralidad de ideas es la base de la democracia, decía Alfonsín quien nos enseñó que la bandera Argentina está por sobre la del radicalismo”. “Por eso -justificó- a veces hacemos esfuerzos en ese sentido y explica muchas veces nuestros actos”.

Por último, y frente a alguna crítica a su idea de ampliar la alianza, expresó: “los de Juntos que no se preocupen, lo van a resolver ellos si vienen o no”.