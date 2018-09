“El presupuesto expresa la ideología de la exclusión”

(ADN).- “El proyecto que envió Macri al parlamento muestra una mirada economicista, basada en la lógica del capital financiero, que excluye automáticamente toda consideración vinculada al campo de lo social, del desarrollo, y que responde, esencialmente, a la lógica del ajuste y del FMI. En el presupuesto de Macri la agenda del desarrollo, de la producción y el crecimiento con inclusión social no existe”, manifestó el vicegobernador Pedro Pesatti, al referirse al proyecto enviado al Congreso Nacional por la administración nacional.

Mientras tanto, sobre el Presupuesto 2019 de la provincia dijo que no va a variar en lo político en relación a los presupuestos anteriores, pero que no podrá escapar -como sucede en cada provincia argentina- al efecto y a las consecuencias del presupuesto nacional como contexto predominante, “un presupuesto con el que no acordamos nada, porque no compartimos la política del ajuste de Macri”.

Explicó que el presupuesto es la ley más importante que se dicta cada año y que es la expresión más efectiva para advertir las ideas y el pensamiento de cada gobierno.

Agregó que “con estas políticas inexorablemente quedan afuera las mayorías: los trabajadores, los jubilados, los niños, los que están en el campo de la producción, de la industria y del comercio, todos los que hacen posible la economía real, aún en un contexto de dificultades como las actuales”.

Afirmó también que “no se pueden evaluar aisladamente las medidas de un gobierno, porque siempre obedecen a criterios e ideologías, y que aunque el macrismo aparenta no tener ideología es, por el contrario, el gobierno más ideologizado que hemos tenido en los últimos 70 años, aunque sus ideas sólo expresen el interés de las minorías y de los sectores más reconcentrados del capital financiero y de las corporaciones”.

Dijo Pesatti que en el gobierno de Cambiemos están dispuestos a llevar a fondo el credo neoliberal sin reparar en las consecuencias sociales ni en los daños que producirán en el tejido social de la Nación. Por eso tenemos la sensación de que estamos gobernados por talibanes al servicio de un fundamentalismo economicista, “cuyo Dios no tiene ni corazón ni alma y su única opción son los millonarios y los ricos”.

El vicegobernador manifestó que “quienes tenemos nuestras raíces en el campo nacional y popular debemos aplicar nuestra máxima inteligencia para no generar más división en el país ante un gobierno que nos quiere reducir a ser una mera factoría de algunas pocas materias primas para exportar y pagar deuda de manera indefinida”.

Pesatti también advirtió que “frente a ello, el divide y reinarás se constituye en la clave de este proyecto de la exclusión que lidera Macri, porque a mayor fragmentación del campo popular más garantías habrá para la continuidad de estas ideas que están destruyendo sistemáticamente la posibilidad de tener un país más justo e igualitario, más soberano e independiente”.