“Son tiempos de movilización y lucha”

(ADN).- Los gremios y organizaciones sociales y de base que convocaron al paro provincial de hoy, emitieron un documento consensuado para expresar el colectivo y los diferentes reclamos a los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Weretilneck.

Después de la masiva marcha por viedma, se leyó completo.

El documento:

“A un gobierno que no acepta el diálogo y está dispuesto a imponer un ajuste brutal que empobrece a la mayoría de los argentinos, venimos a enfrentarlo en la calle. Porque en la calle nos encontramos a diario con miles y miles de compatriotas que están siendo afectados en su dignidad por políticas perversas: acá están los jubilados, los estudiantes, los trabajadores precarizados y desocupados, las amas de casa que hacen malabares para poder alimentar a sus hijos. En la calle vemos todos los días el sufrimiento de un pueblo que está siendo empobrecido y humillado. Y en la calle estamos nosotros para decir Basta!!, el ajuste no lo aceptamos.

Son tiempos de lucha y movilización. Nuestras consignas son claras, y los reclamos nos unifican:

-Por paritarias libres sin techo.

El gobierno nacional pone el salario de los trabajadores por debajo de la inflación, como política económica. Creen, de manera absurda y equivocada, que si los trabajadores no tienen plata, no consumen, y la inflación baja. Les está saliendo mal y lo único que logran es que todos los días nuevos trabajadores caigan por debajo de la línea de pobreza.

-Contra la reforma laboral.

La reforma laboral es la idea principal que busca imponer este gobierno, es una imposición del empresariado que tiene el aval de un gobierno de empresarios. Necesitan mejorar sus ganancias a costa de un mayor esfuerzo de los trabajadores. Trabajadores más baratos, a los que sea más fácil despedir, cómo si fueran descartables, eso significa la reforma laboral y no la vamos a permitir.

-En defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto.

Los fondos del Anses están en peligro. El gobierno de Mauricio Macri está dispuesto a rifar la plata de los jubilados, la plata de todos, y añora volver a los tiempos de las AFJP, con todo lo que eso significa. Tenemos que estar atentos y dispuestos a oponernos a ese peligroso avance. Con los jubilados No!!!.

-En defensa del 40% de zona desfavorable.

Sabemos que tienen una concepción equivocada de lo que significa vivir en la Patagonia. No la conocen y no les interesa. De eso nace la idea de sacar la zona desfavorable, y de allí nace el decreto de recorte en la Asignación Familiar. Si lo permitimos, serán los jubilados los primeros que pierdan. Pero no serán los únicos, luego vendrán por la zona desfavorable de los trabajadores. Y será tarde, por eso esto se tiene que parar YA. Asignación

-Contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional.

Tenemos memoria histórica de lo que el FMI nos obligó a hacer en el pasado. Así y todo, volvimos a caer en sus garras, bajo el cuento de que no es el mismo que nos llevó a la ruina. Nos mienten: El Fondo Monetario Internacional es el mismo, cómo es el mismo el perfil ideológico del actual gobierno con aquel otro que nos entrego en los 90. De allí nuestro rechazo, porque está película ya la vimos y sabemos cómo termina.

-Por la constitución del Consejo del salario y el desarrollo económico y social.

El gobierno rionegrino firmó un pacto fiscal que trajo como consecuencia la eliminación del Fondo Sojero, con más desocupación para el golpeado sector de la construcción, y no asume la defensa de los intereses de la provincia ante los ataques permanentes del poder central. Por eso, le exigimos al gobernador Wereilneck que se ponga la camiseta de Río Negro, nos defienda, y elabore políticas de inclusión para los miles de desocupados que sus aliados nacionales están generando. Los trabajadores nos ofrecemos a ser parte de la construcción de ese ámbito de participación y estamos dispuestos a colaborar con su puesta en marcha. Todo lo que se haga para mejorar la vida del pueblo trabajador tendrá nuestro apoyo

La represión no puede ser la alternativa al diálogo. La violencia ejercida contra los trabajadores no la podemos permitir, y merece nuestro más enérgico repudio.

Con la salud no se juega, y vemos con asombro como se animan a recortar fondos en programas vitales: la suspensión de la vacunación contra la meningitis es un hecho gravísimo. No por nada volvemos a tener casos de sarampión, después de muchos años de haberlo erradicado. Para nosotros, la salud no es un bien negociable.

Porque nunca fue más cierto aquello de que en un mundo de injusticias lo único que nos igual es la educación, rechazamos cualquier intento de privatizar la educación desfinanciando las universidades, y hacemos nuestra la lucha estudiantil.

Estamos al lado de los que están dispuestos a ponerle un freno al avance contra los derechos adquiridos. Muchos hombres y mujeres dejaron sus vidas para lograrlos y nosotros tenemos que hacer lo necesario para preservarlos. Hoy estamos en la calle en defensa propia, y en la calle nos encontrarán todas las veces que nuestra dignidad este en peligro, porque entendemos que el Pueblo unido jamás será vencido!!!”