Para UPCN, el acatamiento al paro superó el 70%

(ADN).- La UPCN aseguró que el acatamiento al paro provincial en la administración pública superó el 70%. Incluso, notificó que en algunos sectores, como los porteros, fue del 100% y en el ámbito de la Salud alcanzó el 80%. El gremio que conduce Juan Carlos Scalesi adhirió a la medida dispuesta por la CGT, las dos CTA y la CTEP pero no movilizó.

Así y todo, desde el gremio se mostraron conformes con la medida. Y se hizo foco en que “el paro es en contra de los desmanejos sostenidos de este gobierno provincial”.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo con medidas nacionales que son parte de este empobrecimiento de los asalariados, pero directamente nos afectan también y sobre todo las decisiones que toma este gobierno provincial, incluso el famoso pacto fiscal que firmó con Nación nos perjudica provincialmente” explicó Scalesi. “Entonces, no podemos movilizar para repudiar a Nación y hacernos los ciegos con la provincia, como si aquí todo estuviera bien. Por eso paramos, para hacerle ver a este gobierno lo que nos pasa, pero no movilizamos porque quien está detrás de la movilización es el propio gobierno provincial, que decide una cosa en Nación y le pide a los gremios amigos que protesten aquí, mientras toma decisiones que nos perjudican”, denunció.

Uno de los integrantes de la Mesa Directiva de UPCN indicó que “el descontento de los compañeros de la Administración Pública rionegrina hizo que el acatamiento del paro sea alto, porque el desmanejo provincial es tremendo y mientras se contrata a una agencia de Buenos Aires por 13 millones para trabajar sobre la ‘imagen’ del gobierno, los salarios se licúan y el gobierno dice a sus trabajadores que ‘es lo que podemos pagar’. Se nos ríe en la cara. Hay que tener en cuenta que el gobernador ya hizo el ajuste con nuestros sueldos y los estatales estamos ahogados en deudas para poder llevar el mes adelante”.

Scalesi añadió que “es inaudito que los gremios de trabajadores provinciales no le digan nada a Weretilneck, o le den un tímido ‘llamado de atención’, mientras con el 15% (aún no cobrado en su totalidad) los salarios quedaron totalmente licuados y devaluados. Tendrán que explicar ellos también esto, porque parece que somos nosotros los malos de la película, pero son algunos ellos los que le hacen el juego a este gobierno provincial”.

Por último, el pleno de la Mesa Directiva del gremio subrayó que “este paro es contra este gobierno provincial que contrata ‘maquilladores’ por 13 millones mientras paga salarios de 13.000 pesos; deja que se lluevan los archivos históricos de la provincia o desatiende cuestiones sociales básicas, entre otros muchos desastres que perjudican a los rionegrinos”.