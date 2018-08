Expo Choele. Optimismo por el futuro de la ganadería

(ADN).- “Estoy convencido de que no tenemos techo”. Con esta frase, el gobernador Alberto Weretilneck marcó el optimismo en el sector ganadero rionegrino que se vivió en la 39º Exposición Ganadera e Industrial de Valle Medio en Choele Choel.

“Si uno no analiza bien el pasado no entiende bien el presente y no orienta bien el futuro”, recordando la crisis del sector por las sequías, el despoblamiento y otros factores. “Tenemos que acordarnos de dónde venimos, para sentirnos hoy orgullosos y satisfechos de lo que hemos hecho, pero fundamentalmente para prepararnos para lo que viene”, exhortó.

Weretilneck expresó: “Si ustedes me preguntan cuál es la mayor fortaleza de la ganadería provincial, yo les digo: es su dirigencia. Creo también que tenemos muchas oportunidades, la posibilidad no solo de abastecer de carne a Río Negro, Neuquén y toda la Patagonia, sino también, como vimos este año, la posibilidad de formar parte del mercado mundial de carnes”, resaltó.

El gobernador presidió el acto de apertura, acompañado por el intendente de Choele Choel, Daniel Belloso; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi y el presidente de la Sociedad Rural del Valle Medio, Gabriel Jelen.

Weretilneck hizo foco en la necesidad de mantener el estatus sanitario que tiene la provincia. “Si nosotros logramos que una parte del esfuerzo de los productores esté destinado al mercado internacional, habremos consolidado un ciclo importante” aseveró, y agregó que “la gran debilidad de nuestra ganadería es que todavía no logramos autoabastecernos de nuestros propios granos para poder cerrar el ciclo en la provincia, esta tiene que ser la tarea de todos nosotros para el próximo tiempo”.

“Estoy convencido de que no tenemos techo”.