(ADN).- “El pueblo de Río Negro tiene quien nos represente”. Con ese eslogan, las legisladoras de Juntos Somos Río Negro, Tania Lastra, Norma Coronel, Silvia Paz, Maria Gemignani y Elsa Inchassendague, celebraron en las redes sociales el cambio de opinión de la senadora Silvina García Larraburu (FPV) sobre el proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo.

Además, difundieron un comunicado bajo el título: “Estamos donde debemos estar, del lado de la Vida”.

Allí, aclaran que la foto junto a Larraburu no tiene connotaciones políticas. Y expresa:

“Luego de haber recorrido un largo y escabroso camino Defendiendo las 2 Vidas, y convencidas que no seria fácil, pero que valdría la pena, finalmente y junto al clamor de miles de rionegrinos, nuestra provincia tendrá una representación pro-vida en el Senado de la Nación.

Desde el principio del debate se mintió, se oculto información, se fue desvirtuando las estadísticas, siempre en función del mismo objetivo, imponer una Ley que de ninguna manera viene a darle una solución a una mujer que atraviesa un embarazo inesperado.

En Río Negro, también se levanto el gigante dormido, como en el resto del país, y se lo puede ver en las opiniones que se manifiestan en las redes sociales, en la calle, en cada uno de los espacios donde este tema atravesó a la sociedad.

Hubieron momentos históricos en todo este camino, como este fin de semana cuando en toda la provincia miles de rionegrinos salieron a manifestarse a la calle de manera contundente.

Evidentemente, este tiempo de debate ayudo a clarificar la mirada que la sociedad tenia sobre este tema, y también nuestros representantes que de manera muy responsable hoy deciden comprometerse con el primer derecho humano, el derecho a vivir.

Y este derecho, que atraviesa cualquier plataforma política es el que nos une a la Senadora Garcia Larraburu, aunque no pertenecemos al mismo partido, y eso es lo mas importante, poder coincidir libremente en la defensa de las 2 Vidas.

Ya no hay miedo de decir lo que pensamos, hay militancia por la Vida, por eso, no tenemos miedo de estar donde hay que estar y con nuestras convicciones muy firmes, fundadas en que esta ley no seria legal, no seria gratuita y no seria segura.

El argumento de legalizar una conducta porque de todas formas sucede y sucederá es siniestro y cómplice de la misma.

Las leyes se hacen porque son lo correcto, lo cabal, no porque la ilegalidad puso de rodillas al Estado”.