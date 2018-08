Denuncian que aumentó el abandono de chacras

(ADN).- La crisis frutícola está generando que cada vez más tierras productivas abandonadas, ya que el costo de trabajarlas es más alto que los beneficios que produce de la venta de la fruta. “Esto es mucho más grave de lo que se dice” aseguró el presidente del consorcio de riego de Cipolletti, Eduardo Artero, quien advirtió que “no son sólo los chacareros los que tienen la soga al cuello”, sino que “muchas empresas también están volcando”.

Según el productor, esta temporada muchas chacras quedarán abandonadas y ratificó, como viene denunciando la Federación, que la poda viene muy demorada y que en muchos casos ni siquiera los chacareros cuentan con los fondos necesarios para llevarla a cabo.

“Nadie las quiere trabajar” señaló Artero en relación con las chacras, y agregó: “aumentó el abandono de hectáreas que el año pasado estaban en producción en el Valle. Es algo que preocupa. No es que no quieren, sino que no pueden, no tienen con qué podar”.

Dólar

Artero evaluó la situación del tipo de cambio: “esta devaluación es buena para el sector pero llegó a destiempo, debería haber llegado en enero”. En ese sentido explicó que “los productores cobraron con un dólar a 18 o 20 pesos en el mejor de los casos y ahora tiene que trabajar con un dólar a $30. El que está endeudado debe a un dólar a 30, no a uno a 18”.

El productor aseguró que con los créditos que otorgaron la última temporada el único beneficiado fue el Estado. “A los productores no se les solucionó nada. Levantaron la cosecha, tuvieron la paz social, y nosotros quedamos más endeudados y lo único que se consiguió es que sigan desapareciendo los productores”, remarcó.