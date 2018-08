Causa López-Abramovich. El beneficio de la duda

(ADN).- “Tras valorar la prueba, la acusación en ningún modo ha logrado demostrar con certeza la hipótesis presentada. Si bien en este tipo de casos, atendiendo a la naturaleza del hecho, es de suma relevancia el relato de la presunta víctima, no menos cierto es que para discernir positivamente que los eventos sucedieron en la forma expresada, deben encontrar corroboración en pruebas que le provean de forma independiente certidumbre”, señala el fallo absolutorio del Tribunal que juzgó al ex legislador de JSRN Rubén López y el ex jugador de Boca Juniors Luis Abramovich.

Los jueces Marcos Burgos, Laura González Vitale y Marcelo Gómez, destacan además que “el análisis de la prueba producida en el debate no permite tener verificado de manera objetiva los extremos facticos de la acusación”.

El tribunal expresa que “la duda razonable no se justifica en si misma sino contrastándola con los argumentos proclives a la condena y a la inversa. La fuerza de la hipótesis condenatoria tampoco se mide en sí, sino también con la fuerza para desarmar la presunción de inocencia y la propuesta absolutoria formulada por la defensa”.

“Las contradicciones de los testigos y las conclusiones a las que arribaron los peritos intervinientes permiten afirmar que existe en el caso una duda razonable de que la tesis abusatoria no ocurrió del modo en que fue presentada. No se exhibieron suficientes pruebas directas, indirectas e indiciarias para asegurar fuera de toda duda razonable” el tenor de la acusación, se señaló.

De esta manera se otorgó a los acusados el beneficio de la duda. El Fiscal Jefe Marquez Gauna y la Fiscal Eugenia Vallejos anunciaron que procederán a impugnar este fallo, con argumentos en contrario. Los funcionarios del Ministerio Público no compartieron la posición del Tribunal de Juicio y sostuvieron que el hecho había sido probado a partir de los testimonios escuchados durante el debate.

“Este Ministerio Público disiente con muchas de las conclusiones a las que ha arribado el Tribunal y si bien hay que leer y estudiar la totalidad de la resolución consideramos que existen elementos suficientes para impugnarla”, puntualizó el Fiscal Jefe Marquez Gauna al finalizar la audiencia de ayer.

Se abre así un debate en un tema de notoria sensibilidad social en el marco de las protestas de los movimientos contra el abuso, violaciones y violencia a las mujeres.

En este contexto cabe recordar los juicios llevados a cabo en Viedma por casos de abusos –si bien en circunstancias distintas- donde precisamente se descartó en todos los casos otorgar el beneficio de la duda.