Asignaciones: “que no afecte el bolsillo de los trabajadores”

(ADN).- “Que el ajuste lo haga la política y no la gente”. Esa es la máxima que maneja el bloque de diputados nacionales radicales de la Patagonia, que estuvieron la semana pasada -junto a la dirigencia de Cambiemos- en dos reuniones con técnicos del gobierno nacional, para buscar alternativas al recorte de las asignaciones familiares, medida que está en stand by.

Los referentes del macrismo patagónico volverán a reunirse esta semana con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el Gabinete nacional. De allí saldrá la nueva normativa de asignaciones.

“Llevamos propuestas para que no afecten el bolsillo de los trabajadores más de lo que lo está haciendo la economía” reveló hoy Lorena Matzen, en diálogo con radio La Puntual. “Esta semana daremos a conocer nuestra propuesta, que tiene que ver con tocar las cajas políticas” para que no haya un recorte, agregó.

Matzen adelantó que se trabaja en un criterio de zonificación para que “lo sitios más vulnerables tengan un mayor reconocimiento”. “Es necesario repensar el esquema actual, poniendo en la mesa a los habitantes de los territorios más hostiles”, indicó.

Sobre el rol contestario de su partido frente a las medidas de ajuste del gobierno nacional, la diputada asegurpo que “el radicalismo tiene que mejorar Cambiemos”.

Y arremetió: “Es imposible pensarse radical y no diferenciarse cuando las políticas van en dirección contraria a los intereses de la gente y el bienestar social. Yo vengo de base trabajadora, recorro la provincia, a mi no me la cuenta nadie. Es imposible no saltar cuando hay un derecho vulnerado”, subrayó.

Matzen admitió que hay una situción ficsl que mejorar porque el estado gast mas de lo que tiene, pero tenemos que morigerar el impacto de las medidas nacionales y tratar que la Patagonia no se convierta en una zona de sacrificio.