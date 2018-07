“Voy a ser gobernador desde el 10 de diciembre de 2019”

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti no solo ratificó su candidatura en Juntos Somos Río Negro, sino que aseguró que será gobernador. Así lo expresó en su paso por Bariloche, a donde llegó en tono proselitista. El viedmense avanzará en su objetivo y pareció salir revitalizado luego de su encuentro el sábado con Alberto Weretilneck.

Si bien de esa reunión -en la Residencia de los Gobernadores- no hubo información oficial, Pesatti no frenó su recorrido provincial, lo que supone, al menos, que no hubo bolilla negra ni el respaldo de Weretilneck a otro candidato de Juntos.

Pero el vicegobernador no descartó que haya otros dirigentes con aspiraciones, por lo que dijo que el oficialimos encontrará la forma de resolver las candidaturas. Sobre cómo se va a definir sostuvo que “no hay algo escrito sobre cómo hacerlo”.

En diálogo con el diario El Cordillerano, manifestó su respeto a la intención de la ministra de Educación, Mónica Silva, de ser candidata: “es una gran compañera, es una excelente persona, todos somos elegibles”, indicó.

También dijo que “aún no sabemos bien” cuándo se resolverán las candidaturas en el oficialismo, y no descartó a Carlos Valeri como parte de la fórmula para el 2019.

Pesatti subrayó sus diferencias con el macrismo: “cada vez me siento más lejos de este gobierno de millonarios” dijo, y ratificó que “no tiene sensibilidad social”. Y criticó los despidos en Télam y otros organismos nacionales.