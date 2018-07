“Los Fiscales que no acusan, son protegidos”

(ADN).- El legislador Alejandro Ramos Mejía criticó “la inusitada velocidad” del Superior Tribunal de Justicia, para convocar al Consejo de la Magistratura para “limpiar las causas contra el fiscal Hernán Trejo”. El jueves, se reunirá el organismo para definir quién ocupará el cargo de Defensor Oficial, un puesto clave del Ministerio Público que ocupaba Rita Custet.

El dirigente del Frente para la Victoria, días atrás, había advertido una “maniobra” para dejar impune la causa de sobresueldos, que se sustancia contra ex funcionarios del gobierno de Miguel Saiz. Y apuntó contra la figura del Fiscal, quien podría no presentar cargos contra los ex Ministros.

Por eso, Ramos Mejía, indicó que la causa podría correr la misma suerte que otros casos resonantes como Flavors o la venta de tierras fiscales. Ambas tuvieron a Trejo como representante de los intereses del Estado. “Lo que formulé como una hipótesis, hoy se comprueba como una triste realidad” dijo el legislador, y agregó que “esto desnuda el grado de impunidad que existe en la provincia”.

“Los fiscales que no acusan, son cuidadosamente protegidos por el mismo poder político al que sirven y el garante de todo esto son algunos jueces”, denunció.