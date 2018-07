El vocal de la Mesa Ejecutiva de Juntos Somos Río Negro, Matías Rulli, le contestó al coordinador del Ministerio del Interior para Río Negro, Juan Martín, respecto a las declaraciones realizadas en relación al vicegobernador Pedro Pesatti a quien tildó de nostálgico por resaltar las políticas y figuras de Yrigoyen, Perón y Kirchner en contraposición con las políticas públicas llevadas adelante por Macri.

“Los discursos a Pesatti se los escribe la realidad. Una realidad que nos demuestra que todos los días están echando trabajadores de los organismos públicos, una inflación que arrasa con el bolsillo y los acuerdos salariales que se habían previsto, hechos gravísimos como los aportantes truchos de las campañas del PRO, los tarifazos que venimos sufriendo desde el 2016 y como no les parece poco empiezan a pergeñar una “reforma laboral” para la Patagonia por los supuestos “altos costos del empleo” dejando entrever que se va a acabar la zona desfavorable”.

“Pedro tiene capacidad, buena pluma, y como decía Perón, la primer condición de un dirigente es el contacto con el pueblo, con los ciudadanos, ese contacto nos permite ver una realidad que quizás las luces de Buenos Aires lo obnubilen a Juan Martín y no le permitan ver lo que está pasando en toda la geografía provincial y por supuesto en todo el país con una inflación que está golpeando los bolsillos de los más humildes”, expresó Rulli.

“Que no se equivoque Juan Martín -señaló el ex Secretario General de la Gobernación-, la inmensa mayoría de Juntos Somos Río Negro comparte las ideas del vicegobernador Pesatti y están expuestas en las bases y principios de nuestro partido. Somos un espacio Federal que defiende los intereses de los rionegrinos y rionegrinas, no solo del Estado provincial, sino de las personas, de aquellos que día a día sufren las políticas que lleva adelante el macrismo”.

“Una vez más, Juan Martín, el representante de Macri en Río Negro, tilda a Pesatti de nostálgico, y la verdad, como no ser nostálgico de tiempos mejores donde la gente podía vivir dignamente. No lo veo como un agravio sino todo lo contrario, los argentinos y argentinas ya nos dimos cuenta que este país de la “alegría” que propone Macri no tiene nada que ver con lo que nosotros propugnamos que es la felicidad del pueblo y ese es el futuro”, sentenció Matías Rulli.