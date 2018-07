El acuerdo con el FMI podría abrir demandas de las AFJP

Nicolás Duovne fue al bicameral de seguimiento de la deuda a exponer los detalles del acuerdo del FMI y se cruzó con una cruda advertencia de los diputados José Luis Gioja y Diego Bossio sobre un posible juicio de las ex AFJP en Nueva York, que reedita los fantasmas de la pelea con los fondos buitre.

“Incautar es una palabra jurídica, no es una palabra para ese acuerdo”, se molestó el sanjuanino en referencia a un sugestivo párrafo incluido en el acuerdo firmado con el organismo que preside Christiane Lagarde. Gioja recordó que la ex administradora de fondos de pensión MetLife, es una empresa que tiene un juicio en el CIADI contra Argentina y su CEO fue hasta el año pasado fue Juan Martín Monge.

Monge dejó ese cargo nada menos que para asumir como director del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de Anses, compuesto con el capital heredados de las AFJP, que incluye bonos, títulos públicos y acciones de empresas.

“Le están dando argumento a los nuevos buitres para que sigan trabando juicios a nivel internacional. Hay empresas cuyas acciones están en el FGS y esperan ese camino”, advirtió Gioja. Y mencionó entre ellas al Grupo Mindlin, cercano a Mauricio Macri, dueño de Edenor y de Iecsa, la empresa que le compró a Ángelo Calcaterra, primo del presidente.

“Incautar tiene una excepción que es tomar posesión legal en buena medida describe lo que hizo el Estado argentino, que tomó posesión legal”, respondió un nervioso Dujovne, que varias veces en la tarde tuvo que explicar el polémico punto 9 del acuerdo con el FMI, que alude a la venta gradual del FGS.

El ministro no lo negó y sólo aclaró que no hace falta sancionar ninguna ley porque la legislación vigente habilita a usar el FGS para pagarles a los jubilados.

“Lo que establece el acuerdo es usarlo hasta 0.4% del PBI por año, considerarlo como ingreso corriente y no restarlo de la meta fiscal acordada”, le respondió a Marco Lavagna, el primero en consultarlo. “No está en carpeta vender las acciones de las empresas”, quiso tranquilizar el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena.

Pero no lo logró. Diego Bossio, del bloque justicialista, recordó que los activos del FGS sólo se pueden liquidar en caso de emergencia, previo dictamen de la procuración del Tesoro y un proyecto de reforma previsional enviado por el jefe de Gabinete al Congreso.

“Todo lo que lo que hagamos lo vamos hacer por dictamen”, aseguró Dujovne y anticipó una discusión candente en el Congreso.

No fue la única: anunció que en marzo enviará el proyecto para darle autonomía al Banco Central, o sea, no será una exigencia del FMI en su primera revisión.

Tampoco mostró apuro en la devolución del Tesoro de una letra intransferible con tasas casi nulas al organismo presidido por Luis Caputo. “No es una meta del FMI y sabemos que la ley de administración financiera obliga a cambiar un activo sólo si hay mejores condiciones”, aclaró ante otras preguntas de Bossio y Gioja.

Acompañado además del secretario de Finanzas, Santiago Bausili, Dujovne empezó su exposición a las 15 horas en el salón de las provincias, con una introducción a puro optimismo por el acuerdo con el FMI por 50 mil millones de pesos.

“Con un déficit elevado y un mercado de capitales raquítico, quedamos expuestos. Los fondos son para convergencia del equilibrio fiscal, que va a ser en 2020. En el pasado lo que aumentaba con un shock externo era el desempleo”.

“Crecimos 7 trimestres consecutivos y la pobreza bajo significativamente. Todo se interrumpe por la sequía. Entramos a esta turbulencia y saldremos con las mismas reglas de juego”, celebró ante la mirada atenta del senador peronista José Mayans, presidente de la bicameral.

Dejó algunas definiciones como que la inflación según el último pronóstico del Banco Central escalaría a 27% y que, en lo posible, el pacto fiscal y la reforma tributaria no se tocarán pese al reclamo de los gobernadores.

Confirmó que como parte del ajuste de 2019 se eliminará la mayoría de las transferencias no automáticas a las provincias.

“Se mantendrán los planes a beneficiarios directos, pero Carolina Stanley está trabajando en unificar programas” o en suplantarlos por otros provinciales.

Ante una consulta del salteño Pablo Kosiner sobre el ajuste del empleo, aclaró que sólo se cortará el ingreso al sector público.

El coterráneo Javier David le exigió avanzar con el traspaso de servicios a Buenos Aires y la Ciudad y Dujovne, como cuando discutió el presupuesto, dijo que las provincias sumaron recursos desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. “Están a un nivel de hace 25 años”, le enrrostró.

El cordobés Carlos Caserio fue más explícito para pedir que no se financie más a Vidal y Larreta: “¿Me va a responder si seguirán pagando Aysa? ¿Y al transporte?”, gritó, luego que el ministro acusara a las distribuidoras energéticas locales de financiar

“Para 2021 no habrá subsidio de transporte en el área metropolitana. El diferencial tarifario en energía no existe, salvo el gas en la Patagonia. Lo del agua lo tenemos que resolver”, concedió.

Agustín Rossi exhibió de pie una foto del ministro en sus tiempos de columnista de TN con un cartel que decía “No volvamos al fondo”. Dujovne le recordó que se refería a una consigna del kirchnerismo, pero el debate continuó.

“Usted dijo que el FMI no agrega deuda sino que reemplaza la que está. Lo que no quiso decir es que el acuerdo evitó un default”, lo increpó el rosarino, de pie. ¿Cómo va a resolver el déficit de balanza comercial?”, le preguntó. “La única manera es crecer y no con (Guillermo) Moreno apretando importadores”, respondió. Repitió varias veces que las exportaciones industriales crecieron hasta 15% este año “y había bajado entre 2011 y 2015”.

El kirchnerista Rodolfo Tahilade le achacó las denuncias por una casa no declarada y fondos blanqueados del exterior. Le informó que ya pagó una deuda de 320 mil pesos por haber declarado tarde un inmueble y su plata en el exterior era de acciones argentinas. “Sufrí el ataque de una banda de delincuentes que difundió mis datos”, se lamentó el ministro.

(Fuente: La Política On Line)