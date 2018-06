SITRAJUR también adhiere al paro nacional del lunes

La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, informó que adhirió al paro nacional dispuesto para el próximo lunes 25 por la CGT, y al que se suman la CTA de los Trabajadores y la Federación Judicial Argentina.

Desde el SITRAJUR emitieron un comunicado con los puntos por los que van a la medida de fuerza:

-No al acuerdo con el FMI el que implica la exigencia de ajuste en los salarios, planes sociales, jubilaciones y pensiones, y un endeudamiento indiscriminado e injustificado.

-No a la reforma laboral, que flexibiliza y alienta el despido de trabajadores.

-No a los tarifazos.

-No al remate del fondo de garantía de sustentabilidad.

-Sí a las paritarias libres sin techo.

-Sí a la reapertura de la discusión salarial para no quedar debajo de la inflación.

“Porque los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste de las políticas de desfinanciamiento del Estado y de timba financiera que destruyeron el valor de nuestra moneda y salarios. Porque defendemos a los sindicatos como herramienta fundamental de los trabajadores para la defensa de nuestros derechos. Para que no nos roben el futuro, los judiciales vamos al paro”, explicaron.