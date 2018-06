Atahualpa: definen sobre el sumario a Reussi y Zágari

(ADN).- El Consejo de la Magistratura definirá mañana si avanza con el sumario de los jueces Carlos Reussi y Adriana Zágari y el ex fiscal Ricardo Falca, o lo archiva. Es por el desempeño que tuvieron en la instrucción de la causa del asesinato del joven viedmense Atahualpa Martínez Vinaya. Los integrantes del organismo judicial se reúnen a las 8.30 en el auditorio del Poder Judicial.

Si se decidiera avanzar en el proceso, podrían ordenar que sea inmediatamente o una vez que finalice el nuevo juicio, ya que -argumentan los involucrados- recién ahí se podrá saber la efectividad o no de la investigación.

Cabe recordar que en el primer juicio los imputados fueron absueltos. El Tribunal, presidido por el ex juez Juan Bernardi, declaró nulo un allanamiento a la vivienda de una de las personas acusadas, donde fue secuestrada una campera de Atahualpa, clave en el proceso por la prueba de ADN. E hizo duras críticas a la instrucción, dejando en evidencia que el resultado del juicio fue producto de ello.

Con los años, la Legislatura conformó una Comisión de Investigación cuyas duras conclusiones motivaron el pedido de juicio político a Zágari, Falca y Reussi. Luego de ese informe, se avanzó en un pedido de nuevo juicio, que está a punto de llevarse a cabo.

El año pasado, el Consejo de la Magistratura dio luz verde para abrir una investigación preliminar de los jueces y el ex fiscal, designado a Natalia Faluggi, consejera del Colegio de Abogados, para hacer un informe preliminar. La abogada lo presentó un tiempo después y recomendó el inicio de sumario.

Los argumentos que esgrimió Faluggi son similares a los de la Comisión legislativa. En consecuencia, el Consejo votó por unanimidad iniciar el sumario, y designaó al legislador Adrián Casadei para esa tarea.

Cadadei inició los sumarios. En ese proceso, Falca, Reussi y Zágari realizaron diferentes planteos, cada uno con argumentos distintos.

Por caso, el ex fiscal Falca indicó que está jubilado y que, como la máxima sanción que puede imponer la Magistratura es la destitución, el tema es abstracto. Incluso, en su argumentación, cita resoluciones del Consejo en otras causas similares.

Distinto es el caso de Reussi y Zagari, que aún están en actividad. Los ahora camaristas comparten un argumento: que sus decisiones son revocables por una instancia superior y eso no ocurrió en ningún paso del proceso de la instrucción. Es más, subrayan que el Superior Tribunal de Justicia -al anular el juicio que absolvió a Felipe Carrasco, Carlos Morales Toledo, Felipe Carrasco y Belén Barrientos- no cuestionó la investigación. En consecuencia, evalúan, la responsabilidad estaría en Bernardi, que no aceptó la campera como prueba.

Reussi, además, suma un argumento en su defensa. Recordó que durante la instrucción, él era juez y autorizó todas las medidas solicitadas por la fiscal, que en ese momento era Zágari.

Con estas argumentaciones, pidieron el archivo.

Ahora, el Consejo de la Magistratura tiene tres caminos: archivar el caso, esperar el final del nuevo juicio para terminar el sumario, o decidir que continúe. Eso se sabrá el lunes.