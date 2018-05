Váleri confirmó su candidatura a gobernador por JSRN

(ADN).- El anuncio lo realizó en El Vespertino de Radio Seis de Bariloche, donde señaló que “estoy dispuesto a colaborar con este proyecto”, a la vez que descartó una alianza con Cambiemos. Sobre la posibilidad de que se incluya un ballotaje en las elecciones, respondió que “está en la decisión de cada ciudadano”.

Váleri forma parte del círculo cercano a Weretilneck y su postulación descartaría la candidatura de Alejandro Palmieri, promocionado desde el círculo rojo como el preferido por el mandatario. El barilochense ya había sido mencionado por el legislador del oficialismo Alfredo Martín, como candidato a vice de una fórmula que tuviera como cabeza a un candidato del Alto Valle, incluso el propio gobernador apoyó esta posibilidad.

El ministro de Obras Públicas Carlos Váleri, destacó que sería “un orgullo” que sea candidato y agregó que “será un elogio a Bariloche, ojalá se vea de esa manera porque nos lo merecemos, y quiero sumar a El Bolsón como ciudad a la que me arrimo y estuvimos trabajando tanto”.

Estas declaraciones fueron reproducidas por el sitio digital Bariloche 2000, donde se indica que Váleri fue elogiado por el gobernador Alberto Weretilneck.

El actual titular de Obras Pública también señaló que tiene una buena relación institucional con el gobierno nacional, a la vez que confesó que votó a Daniel Scioli.

Sobre su candidatura a gobernador por Juntos Somos Río Negro, expresó que “en lo personal uno esta dispuesto a colaborar con este proyecto” y agregó que “falta pero en todo lo que estamos haciendo, le preguntamos a los rionegrinos si nos merecemos un periodo más y continuar trabajando. Queda a manos del pueblo pero para eso uno va a poner el cuerpo llegado el momento para continuar en el proyecto con mucho entusiasmo”.

Sobre el partido del gobierno, indicó que Juntos “es un espacio político provincial que no está atado a los espacios nacionales, ni del presidente Macri ni de la oposición” y enfatizó que “de ninguna manera” harán una alianza con Cambiemos.

“Yo no voté al presidente Macri, voté a Daniel Scioli. No comparto el andar político económico. Somos muy bien recibidos en la gestión pero más allá de lo que uno piense como militante, uno no puede dejar de pensar como ministro, como funcionario porque yo lo que tengo que traer son soluciones, obras. Tengo que tener una buena relación institucional, sin dejar de pensar lo que yo considero que quiero para mi país”, expresó Váleri.