Unidad forzada: Weretilneck ratificó a Di Giácomo

(ADN).- Alberto Weretilneck ratificó a Luis Di Giácomo al frente del Ministerio de Gobierno, después del conflicto político interno en Juntos por la filtración del escandaloso audio que contenía insultos de funcionarios de su cartera al vicegobernador Pedro Pesatti. Para el mandatario, “es un caso cerrado”.

Fiel a su estilo, Weretilneck minimizó el episodio y sus consecuencias y dio una imagen de unidad en el oficialismo. Pero esa situación está bastante lejana de la realidad.

“Es un tema cerrado, lamentable para nosotros, no sólo por el tono de las grabaciones sino también por la difusión posterior. Y por otro lado, por tratarse del vicegobernador de la provincia. Pero bueno, con la separación de los responsables damos por cerrado el hecho”, dijo ayer en gobernador en contacto con la prensa en Roca.

Pero lo más llamativo, fue que aseguró que “la relación del vicegobernador con el ministro es normal”. La realidad indica lo contrario. Y ello no ocurre desde este episodio, sino desde muchos años atrás. Weretilneck agregó: “Por lo menos a mí, en lo personal, el vicegobernador no me ha transmitido nada que tenga que ver con el ministro, con lo cual lo enmarco dentro de las interpretaciones periodísticas que se hacen de esta situación”.

El mandatario insiste en señalar a periodistas y medios de comunicación como responsables de los males políticos de Juntos. Pero es desde el propio oficialismo desde donde salen las informaciones de las cuales se nutre la prensa.

De todos modos, el ninguneo que planteó el gobernador tuvo consecuencias. En Viedma, sus declaraciones y la ratifiación del Ministro profundizaron la grieta.

(Foto: diario Río Negro)