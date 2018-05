“No tendría que molestar el sector del PJ en Juntos”

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti envió un fuerte mensaje a la interna del oficialismo y puntualmente al despacho del Ministro de Gobierno. Reivindicó el carácter plural de la constitución de Juntos. Dijo que no abandonó sus ideales y criticó a quienes no tienen banderas políticas e ideológicas. Y ratificó su candidatura a gobernador.

Pesatti realizó una crítica al proyecto neoliberal de la Casa Rosada y aseguró que estos procesos son lesivos para los trabajadores, jubilados y la industria nacional. En diálogo con Frecuencia VyP hizo foco en el momento financiero del país y la vuelta al Fondo Monetario Internacional.

Pero también repasó la realidad política rionegrina, en especial el proceso interno de Juntos Somos Río Negro. Consultado sobre las expresiones del ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, el vicegobernador indicó que “no tendría por qué molestar en Juntos el sector del PJ, porque hay un respeto por la diversidad de ideas” en el partido y así se conformó.

Ayer, el titular de la cartera política minimizó la salida de Ricardo Arroyo del bloque diciendo que “no es la pata peronista, es una alita”. Pero sus palabras fueron tomadas como un mensaje al conjunto que proviene del PJ. Y es que en los dichos de Di Giácomo se jugaba la posibilidad de un acuerdo con Cambiemos y las repercusiones negativas que tendría en Juntos, a partir de la posición contraria que expresa Pesatti.

“Cuando me enteré de las declaraciones no sabía quién las había realizado, y pensé que las había dicho Martín Soria” ironizó, y dijo que “para analizar quién es quién, solo hay que mirar sus gestos. Uno puede decir que es democrático pero si después actúa autoritariamente, es un autoritario” enfatizó respecto del Ministro.

En ese sentido, el vicegobernador subrayó que “nunca dejé mis ideas, y van a seguir siendo siempre las mismas: las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”. Y agregó: “yo respeto a todos quienes tienen ideas y valores políticos, no respeto a quienes no las tienen”. “Los únicos que no enarbolan banderas son los mercenarios”, indicó.

“Mi voluntad es cien por ciento ser candidato a gobernador si hay un ciento por ciento de apoyo de Juntos. Si ese apoyo no está, no voy a ser” dijo, y enfatizó:”Por ahora ese respaldo lo tengo”.