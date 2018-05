“No acuerdo con la mirada demográfica de la formula”

(ADN).- Matías Rulli aseguró que Juntos Somos Río Negro se encuentra en la pole position para retener el gobierno, y se diferenció de aquellos que proponen la integración de la formula de acuerdo al peso demográfico de las ciudades. Apoyó la candidatura de Pedro Pesatti y criticó al gobierno de Mauricio Macri.

En diálogo con radio La Puntual, el ex Secretario General de la Gobernación y actual miembro de la Mesa de conducción provincial del oficialismo, indicó que “Juntos está en la pole position para el año que viene. Estamos gobernando la provincia, con aciertos y errores, y eso es siempre un plus porque a cada lugar de la provincia que vas llevas alguna solución o si te llevas alguna inquietud o inconveniente luego llegas con la solución”.

“El gobernador Weretilneck –resaltó Rulli- está cerrando una etapa en Río Negro, una etapa que tiene que ver con una transición de los 28 años del régimen radical a un gobierno más amplio, con diferentes voces, provenientes de diferentes sectores, pero todos unidos con una idea provincialista, esto es lo que debemos profundizar”.

“Cada uno de nosotros tiene preferencias, por afinidades políticas, historias de lucha, trayectorias, proveniencia, y por supuesto que vamos a pasar por la discusión interna para definir el candidato pero no va a ser a los sillazos y con rupturas sino con inteligencia para que todos y todas los que pertenecemos a este espacio sintamos que somos parte de algo más amplio que nosotros mismos”, expresó Rulli.

“Y claro que tengo preferencias, por capacidad, trayectoria, conocimiento, compromiso, creo que Pesatti debe ser el candidato a gobernador, el otro día una amigo me preguntaba sobre si me había sorprendido el lanzamiento de Pedro y le conteste que no. Es lógico, hizo todo el trayecto, escalón por escalón, con experiencias positivas y otras negativas que le dan un vasto conocimiento de la realidad para gobernar Río Negro. Además, sintéticamente, es el actual número 2 y el 1 no puede ir por otra vuelta”.

“No estoy de acuerdo con esta mirada demográfica que quieren instalar de la formula. Me parece que es una mirada de otro tiempo, que atrasa. Con ese criterio los presidentes de la argentina debieran salir todos de La Matanza o con ese mismo criterio a quien se le ocurriría llevar una formula de la misma localidad como el caso de Macri y Michetti. Pero además, yendo más profundo, nosotros como proyecto político hablamos de la integración, de que no hay ciudadanos de primera y otros de segunda de acuerdo al tamaño del pueblo o la ciudad que vivan, no seremos nosotros lo que instalemos que haya dirigentes de primera o de segunda de acuerdo a la ciudad donde vivan. No vamos a correr de la carrera a Monica Silva porque es de Choele”.

“Pero además, el año pasado, en una elección atípica, nacionalizada, llevamos en la boleta candidatos de Bariloche y solo llegamos al 10 por ciento, lo mismo que en Roca. En Viedma, con la Planta Nuclear en epicentro, sacamos el 17 por ciento de los votos. Sin el debate de la Planta Nuclear estoy seguro que en la capital ganábamos las elecciones”.

“Me parece que desde Juntos debemos hablar con los conceptos, los principios rectores que nos llevaron a la gobernación en el 2015. Muchos en aquella oportunidad nos pedían que abramos la formula y en ese momento decidimos que lo mejor era mostrar una formula simbiótica, que Alberto y Pedro tiraban juntos, que estaban haciendo historia, eso elegimos y nos fue bien. Hoy debemos primero elegir al candidato a gobernador y después seguir con todo el proceso, elección del vice, las mesas locales, candidatos a intendente, concejales, legisladores”.

“Tengo una mirada muy crítica del gobierno nacional, de sus políticas y también su relación con la Patagonia. El presidente no puede decir alegremente que en las veredas tenemos loza radiante, hay un desprecio profundo a lo patagónico, a nuestro sur profundo, el macrismo se quedó en civilización y barbarie de Sarmiento, por eso vienen a Río Negro y dicen barbaridades como la de la conquista del desierto que dijo el ex ministro de educación Bullrich. O nos mienten en la cara como fue el Plan Patagonia. A mi no me van a encontrar haciendo una alianza con el macrismo, no creo en los frente anti, sino en las cuestiones propositivas, con nuestras ideas y convicciones, así iremos al frente electoral, a defender los construido y proponer ir por más”.