Miles de docentes reclamaron la paritaria nacional

Bajo la consigna general “La escuela argentina enseña, resiste y sueña”, miles de docentes de todo el país se concentraron en Plaza de Mayo para reclamar la reanudación de la paritaria nacional, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y la resolución de los conflictos provinciales. Además exhortaron al resto de las organizaciones gremiales a convocar un paro nacional para frenar el ajuste.

Poco antes del acto central, la titular de CTERA Sonia Alesso afirmó que desde la última manifestación nacional, que se realizó el año pasado, “todo cambió para peor” porque “no se cumplió la convocatoria a paritarias y no se cumplió la Ley de Financiamiento”. “Acá estamos todos los docentes del país peleando, exigiendo la resolución de los conflictos”, advirtió Alesso en la previa del acto frente a Plaza de Mayo.

Tras entonar el Himno Nacional, el primero de los oradores, Eduardo López, advirtió que la Marcha Federal demostraba que “este pueblo no cambia de idea”, afirmación que fue respondida por los manifestantes al grito de “Pelea, pelea por la educación”. El titular de UTE-CTERA dio la bienvenida a todos los participantes y dedicó un saludo especial a los metrodelegados. “No se puede tapar el sol con las manos. Pensaban que no íbamos a venir por las rejas que rodean la Casa Rosada… Pues bien, le hacemos honor al Cabildo de Buenos Aires, donde decimos Patria sí, colonia no. Nos están diciendo Patria no, el FMI sí, pero nosotros en las calles le decimos sí a la Patria, no al Fondo Monetario Internacional”, afirmó López antes de cederle la palabra a los dirigentes de la Patagonia y del NEA.

El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, quien tras su intervención le cedió la palabra al dirigente de los metrodelegados Roberto Pianelli, le envió un mensaje a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien le advirtió que debía escuchar a los “miles de docentes que le estamos diciendo ‘ocúpese de la educación pública, menos sets televisivos y más gestión, más educación pública, más escuela pública, más conurbano, más interior’”. Más adelante subrayó que “no estamos contentos de estar así (en conflicto) de forma permanente”. Agregó, sin embargo, que “tenemos la gratificación de no haber cedido ni una sola coma frente a la imposición del 15 por ciento y a la pretensión de que agacháramos la cabeza”.

Pianelli, por su parte, agradeció “la solidaridad” de los docentes, quienes, dijo, “no solo le enseñan a nuestros hijos matemática y lengua sino también algo mejor, a ser dignos, a no bajar los brazos, a no aceptar pasivamente que nos bajen los salarios, a no aceptar que nos empeoren las condiciones laborales”. “Esa cara de la dignidad que enseñan es la que nos hace más fuertes para seguir peleando”, concluyó.

Alesso, por último, advirtió que el Gobierno “quiere que dejemos de pensar en los grandes destinos nacionales para discutir solamente uno o dos temas”. “La discusión con el Gobierno –agregó la secretaria general de CTERA- no es solo el modelo educativo, sino también el modelo de Patria, por eso gritamos ‘Patria sí, colonia no’, y vamos a estar el próximo 25 junto con los trabajadores” que se movilizarán al Obelisco.

“La recorrida de todo el país nos llenó de emoción porque si hay algo que se puede ver en esa mano tendida, de la montaña a nuestro litoral, es la fortaleza de esta identidad docente que no está dispuesta a resignarse, que no se calla, que se rebela, que pelea y le pregunta al ministro de Educación nacional Alejandro Finocchiaro ‘¿dónde está la política educativa del Gobierno?’ La única respuesta es ajuste, represión, es enfrentar a los compañeros con la comunidad y desprestigiar a la escuela pública”, denunció Alesso.

La dirigente gremial reclamó, por último, que el Gobierno convoque a paritarias, discuta Ley de Financiamiento Educativo y resuelva los conflictos provinciales. Además exhortó al resto de las organizaciones sindicales a llamar a un paro general para frenar el ajuste de la alianza gobernante.

(Fuente: Página/12)