“La unidad con Juntos es posible, pero debe liderar Cambiemos”

(ADN).- El intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, está lanzado a su candidatura a gobernador por el macrismo. Planteó resolver las aspiraciones con madurez dentro de la alianza. Criticó al populismo que dejó “un país devastado”. Y alentó un entendimiento con Juntos, pero con el liderazgo de Cambiemos.

“Tomé la decisión, dentro de Cambiemos, de ofrecer mi candidatura” ratificó el dirigente del PRO hoy en diálogo con radio La Puntual. Dijo que así lo impusieron los tiempos políticos y admitió que le hubiese gustado “seguir siendo intendente”.

Respecto al resto de los candidatos del espacio (José Luis Foulkes y Sergio Wisky), dijo que “los tres voluntarios que nos hemos propuesto debemos resolver por consenso quién está en mejor posición” y aseguró que ese proceso se resolverá con madurez política.

El intendente indicó que “Río Negro tiene un potencial importante (pesca, turismo, fruticultura, petróleo, etc.) para poner en marcha” y dijo que si ello no ocurrió hasta ahora es porque “estamos en un país devastado por el populismo”. “Las economías regionales están explotadas” aseguró y consideró que “tenemos un país completamente retrasado y esto no se soluciona de un día para el otro”.

Por ello evaluó que el presidente Mauricio Macri tiene un registro de baja popularidad en la provincia, pero vaticinó que, a pesar de las dificultades, “hay muchísimos rionegrinos que están mirando a Cambiemos como una propuesta interesante”.

Por último, admitió que se analiza ir a un esquema conjunto con el oficialismo provincial: “sí, claramente aliar fuerzas con Juntos es una posibilidad”, pero indicó que “para esto hay que conciliar una acuerdo de la filosofía a emplear en el gobierno, que debe ser la de Cambiemos”.

“No lo descarto, es una posibilidad” ratificó. “Sabemos que podemos competir solos, sería imporante unir esfuerzos”. Y condicionó: “pero eso es posible solo con Cambiemos liderando”.