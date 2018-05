“La columna vertebral de Cambiemos es la UCR”

(ADN).- Lorena Matzen salió a poner en valor el peso específico del radicalismo dentro de la Alianza Cambiemos. Destacó el trabajo de Berardi en la conducción y respaldó su reelección en el Comité Provincial. Y respaldó ampliar el espacio que comparten con el PRO y el ARI. No solo con Juntos sino con sectores del PJ también.

“La columna vertebral de Cambiemos en Río Negro, es la UCR”. Así lo afirmó hoy en diálogo con radio La Puntual. De todos modos, admitió que ello no es condición para que el partido encabece la fórmula del macrismo en 2019. Pero dejó claro que el radicalismo está en reconstrucción y que tiene peso territorial.

Lo hizo luego que su nombre surgiera en el último encuentro radical para integrar la lista -junto a José Luis Foulkes- de pre candidatos a gobernador por la UCR. De todos modos, indicó que primero “tenemos que trabajar en el proyecto de provincia y después en los candidatos. Es bueno que ya haya nombres en agenda, pero lo primero es el proyecto” enfatizó.

No despreció la idea: “ser la primera gobernadora de la provincia no estaría mal”, pero dijo que “primero debo honrar el cargo para lo que me han votado los rionegrinos, que es la diputación nacional”.

Matzen también aseguró que hay que poner en marcha y regularizar los partidos que integran Cambiemos. La UCR tendrá elecciones para definir sus líderes en los comité en septiembre, y el PRO y el ARI están finalizando sus procesos de intervención.

Puntualmente, sobre el proceso del radicalismo, aseguró que “el trabajo que realizó Berardi de poner en pie a los comite locales y la reorganizacion del partido, fue impecable. Y creo que debe continuar en este proceso de recostrucción”, aseguró.

Por último, no se descartó ningún tipo de alianzas. “No solo de Juntos, sino también con sectores del PJ que no acuerdan con Soria”.