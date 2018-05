Ex policías a juicio, por el homicio de Cárdenas y Carrasco

(ADN).- El ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, el ex jefe de la Policía, Jorge Villanova, y el ex jefe de la Unidad Regional Tercera, Argentino Hermosa, irán a juicio por la muerte de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco ocurrida en Bariloche el 17 de junio de 2010. La fecha está estipulada para octubre de este año. Ayer, los fiscales presentaron la prueba.

Martín Lozada y Eduardo Fernández detallaron la prueba de la que habrán de valerse durante el juicio a llevarse a cabo durante el próximo mes de octubre; con el objeto de probar la materialidad de los hechos y la autoría penalmente responsable de quienes hoy se encuentran acusados.

Intentarán comprobar La comisión de los delitos de homicidio culposo -dos hechos-; lesiones leves culposas en diez ocasiones; lesiones graves culposas en tres ocasiones; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por omisión y por comisión.

En tanto que que a los efectivos policiales: Oficial Principal Víctor Darío Pil; el Cabo Primeo Marcos Epuñan y el Cabo Primero Víctor Hugo Sobarzo; se les endilga la comisión del delito de homicidio en agresión calificado por la utilización de armas de fuego -respecto de Sergio Cárdenas- , en concurso ideal con el delito de lesiones leves en ocasión de una agresión calificada por el uso de armas de fuego -respecto de Héctor Gastón Riquelme-.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar el día 17 de junio de 2010, en el marco de los reclamos realizados luego de que el cabo Colombil le quitara la vida a Diego Bonefoi en horas de la madrugada, por medio de un disparo efectuado en la zona de su cabeza.

Asimismo las partes querellantes, representadas por las abogadas Schifrin, Araya y Blanco, enumeraron la prueba en cuestión.

Hizo lo propio el defensor de los acusados, Sebastian Arrondo, quien solicitó que al juicio sean citados entre otros quien fuera titular del ejecutivo provincial y el Ministro de Seguridad de la provincia.

El tribunal compuesto por Marcelo Barrutia, Juan Lagomarsino y Emilio Riat aceptaron la totalidad del material probatorio presentado por las partes para garantizar la igualdad de armas. Agregaron además que no van a “permitir más dilaciones en esta causa y ratificaron la fecha de inicio de juicio, tal como está prevista para el 8 de octubre”.